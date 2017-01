Catholic education is a tradition

Dear People of God,

Catholic Schools Week celebrations across the nation and here in the Diocese of Davenport will begin Sunday, Jan. 29. The theme for the 2017 Catholic Schools Week: Catholic Schools; Communities of Faith, Knowledge and Service, clearly articulates the tradition of Catholic education.

Catholic Schools Week offers an opportunity to draw attention to the academic, faith development and service activities students pursue all year long. It is also a way to celebrate the students by planning fun and meaningful activities for them and to recognize their accomplishments. Students are also encouraged to reflect on the benefits of a Catholic education and how its grounding in faith, knowledge and service will help them throughout their lives.

I feel immense gratitude for the gifts of time, talent and treasure provided by pastors, administrators, teachers, staff members and parents for the benefit of our Catholic schools. Because of the generosity of our parishioners, benefactors and alumni, students now and in the future will continue to benefit from our distinctive Catholic education. The schools of the Diocese of Davenport stand strong because of you.

May the gifts of the Holy Spirit continue to fill our hearts and minds with vision to shape a faith-filled future for Catholic education.

La educación católica es una tradición

Querido Pueblo de Dios,

Las celebraciones de la Semana de las Escuelas Católicas en toda la nación y aquí en la diócesis de Davenport empezará el domingo 29 de enero. El tema de la Semana de las Escuelas Católicas para el 2017 es: Escuelas Católicas: Comunidades de Fe, Conocimiento y Servicio, claramente expresa la tradición de la educación católica.

La Semana de las Escuelas Católicas ofrece la oportunidad de llamar la atención sobre el desarrollo académico, el desarrollo de la fe y las actividades de servicio que los estudiantes realizan durante todo el año. También es una manera de celebrar a los estudiantes mediante la planificación de actividades divertidas y significativas para ellos y para reconocer sus logros. También se anima a los estudiantes a reflexionar sobre los beneficios de una educación católica y cómo esta se basa en la fe, el conocimiento y el servicio, la cual les ayudará a lo largo de sus vidas.

Siento inmensa gratitud por los dones de tiempo, talento y tesoro que proporcionaron los sacerdotes, administradores, maestros, miembros del personal y padres de familia en beneficio de nuestras escuelas católicas. Debido a la generosidad de nuestros feligreses, benefactores y exalumnos, los estudiantes ahora y en el futuro seguirán beneficiándose de nuestra distintiva educación católica. Las escuelas de la diócesis de Davenport se mantienen fuertes por ti.

Que los dones del Espíritu Santo continúen llenando nuestros corazones y mentes con la visión de dar forma a un futuro lleno de fe para la educación católica.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo

Most Rev. Martin J. Amos/Rev. Mons. Martin Amos

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport