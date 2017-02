Cathedral is everyone’s diocesan home

Dear Brothers and Sisters in Christ,

As you may know from recent articles in The Catholic Messenger, I have designated the weekend of Feb. 11-12 as Cathedral Sunday.

Each of us worships in our own parish, but we are also members of the cathedral — our Diocesan Home. Many liturgies and activities at the core of our faith take place at the cathedral, and I am asking for your help with a major undertaking of great importance to our diocese: construction of a Diocesan Center/Parish Hall. To make this happen, we need your support with a gift or pledge.

I am excited that construction has already begun and this new space will accommodate both diocesan gatherings and those of the cathedral parish. Total costs are projected to be $6 million. Members of the cathedral parish along with the priests and deacons of the diocese have made gifts exceeding $5.15 million toward the $6 million goal.

I am so pleased that our diocese is strong and growing! The addition of a Diocesan Center will add greatly to the liturgies of our faith life and make diocesan-wide retreats and other programs designed to nurture and celebrate our faith possible.

Please prayerfully consider what your gift or pledge should be and know that your financial support will touch the lives of thousands in our diocese now and for many decades to come.

I thank you for supporting our diocesan cathedral through your prayers and contributions.

La catedral es el hogar diocesano

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Como usted seguro sabe por los artículos recientes de El Mensajero Católico, he designado el fin de semana de febrero 11-12 como el Domingo de la Catedral.

Cada uno de nosotros participamos de nuestras celebraciones en nuestra propia parroquia, sin embargo, nosotros también somos miembros de la Catedral – Nuestro Hogar Diocesano. Muchas liturgias y actividades del centro de nuestra fe, tienen lugar en la Catedral y, ahora, yo les estoy pidiendo su ayuda con una obra de gran importancia para nuestra diócesis: la construcción de un Centro Diocesano y Salón parroquial. Para hacer que esto suceda, necesitamos su apoyo económico o el compromiso de una ofrenda.

Estoy muy contento que la construcción ya haya comenzado y que en estos nuevos espacios podamos tener reuniones diocesanas y aquellas que realice la misma Catedral. El costo total está proyectado a $6 millones. Los miembros de la parroquia de la Catedral junto a los sacerdotes y diáconos de la Diócesis han hecho una donación que supera los $5.15 millones hacia la meta de $6 millones.

Me entusiasma que nuestra diócesis este fuerte y creciente. Además, el centro diocesano ayudará grandemente a las liturgias de nuestra vida de fe y permitirá retiros diocesanos y otros programas diseñados para nutrir y celebrar nuestra fe.

Por favor, considere en oración cuál podría ser su compromiso y sepa que su apoyo económico servirá para miles de personas en nuestra diócesis ahora y por muchos años por venir.

Les agradezco por el apoyo a nuestra Catedral a través de sus oraciones y contribuciones.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Martin Amos/Rev. Mons. Martin Amos

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport