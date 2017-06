Engaging through various media

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Catholic Communication Campaign (CCC) provides funding support for social media sites, podcasts, print media, radio and television projects that share the experience of faith, worship and witness by spreading the Good News in our communities, our diocese and throughout the world.

The CCC enabled thousands of Catholics to participate in the events welcoming Pope Francis to the United States in September 2015. CCC funds supported live streaming of the events; empowered Catholic News Service coverage by a team of 60+ reporters, editors, photographers and videographers; and facilitated coverage by more than 7,000 credentialed media personnel. The social media team created over 2,000 pieces of content reaching people from all over the globe. This visit reflects the ongoing impact of the CCC in helping to evangelize and engage people with the faith.

Half of the proceeds from the CCC collection stay in our diocese to support our local communication efforts. This year, for the first time, the diocese will be video streaming the liturgical events for Bishop-elect Thomas Zinkula in June. Funding from the campaign also provides for the ongoing development of the diocesan website www.davenportdiocese.org, and the use of social networks, such as Facebook, Twitter, and YouTube, to share information within and outside of the diocese. These tools are designed with you in mind — to offer the means of communicating as broadly as possible to explore and to share the deep riches of our faith.

For more information on the Catholic Communication Campaign and the projects funded by the collection, please visit http://www.usccb. org/ccc. Your generous contribution on June 10-11 means that people in our diocese, our country, and our world will better know the love of God and the church.

Participación a través de varios medios

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Campaña Católica de las Comunicaciones (CCC) otorga donaciones para los sitios de medios sociales, podcasts, medios impresos, radio y proyectos de televisión que difunden la Buena Nueva en nuestras comunidades, nuestra diócesis y en todo el mundo.

La CCC permitió que miles de católicos participen en el evento de bienvenida del Papa Francisco a los Estados Unidos en septiembre del 2015. La CCC ayuda a que los eventos lleguen en vivo; facilitando a los Servicios Católicos de Noticias a cubrir con un equipo de 60 y más reporteros, editores, fotógrafos y camarógrafos, y cubriendo con más de 7,000 periodistas acreditados. El equipo de Medios Sociales ha creado más de 2,000 piezas de contenido, que llegaron a la gente de todo el mundo. Esta vista refleja el impacto de la CCC para ayudar a evangelizar y comprometer a la gente de fe.

La mitad de los ingresos de la colecta del CCC se quedarán en nuestra diócesis para apoyar nuestros esfuerzos locales de comunicación. Este año, por primera vez, la diócesis transmitirá por video los eventos litúrgicos del Obispo Electo Zinkula en junio. Los fondos de esta Campaña también servirán para el desarrollo continuo de la página web diocesana wwww.davenportdiocese.org y el uso de las redes sociales que incluyen Facebook, Twitter y YoutTube. Estas herramientas están diseñadas pensando en usted, para ofrecer los medios de comunicación de manera más amplia posible para explorar y compartir las riquezas profundas de nuestra fe.

Para mayor información sobre el CCC y los proyectos fundados por esta Colecta, por favor, visite http://www.usccb.org/catholic-giving/opportunities-for-giving/catholic-communication-campaign/. Muchas gracias por adelantado por su generosa contribución para la Campaña Católica de las Comunicaciones el fin de semana del 10-11 de junio.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Martin Amos/Rev. Mons. Martin Amos

Apostolic Administrator of Davenport/ Administrador Apostólico de Davenport