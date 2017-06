Famine relief for Horn of Africa

Dear Brother and Sisters in Christ,

A persistent drought has left nearly 23 million people across the Horn of Africa without enough to eat. Almost 5 million in South Sudan are now going hungry. In Somalia, a newly elected government has declared the drought a national emergency. In Kenya, 2.9 million face severe hunger, while 5.6 million in Ethiopia will be dependent on food aid until the next harvest.

Catholic Relief Services (CRS), the official international Catholic humanitarian relief and development agency of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) is present in these countries, and is helping right now. In partnership with the U.N. World Food Program, CRS is airdropping food supplies into areas that are difficult to reach because of insecurity or a lack of infrastructure. CRS is also providing food aid to those displaced by violence or climate change. Depending on the situation, CRS may also be providing water, health services, seeds, tools and fishing nets to help in their recovery

In 2015, Pope Francis said, “It is Jesus himself who invites us to make room in our hearts for the urgency to ‘feed the hungry.’” Please join me in praying for our brothers and sisters who are merely trying to survive famine. Please go to http://www.crs.org/stories/famine-threatens-east-africa to learn more about the crisis and the relief efforts being undertaken. And finally, please consider giving to the special collection to benefit the areas affected by the East African famine on the weekend of June 3-4. Checks are to be made payable to the local parishes with “CRS East Africa Famine Relief” on the memo line.

Thank you for your consideration of this request and please continue to pray for those who are being directly affected by the famine.

Aliviando la hambruna en África oriental

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Una sequía persistente ha dejado a 23 millones de personas en lo que es conocido como el Cuerno de África, sin suficiente alimento para comer. Casi 5 millones en el sur de Sudán están pasando hambre. En Somalia, el gobierno recientemente elegido, ha declarado la sequía como emergencia nacional. En Kenia, 2,9 millones sufren hambre severa, mientras que 5,6 millones en Etiopía dependerán de la ayuda alimentaria hasta la próxima cosecha.

El Servicio de Ayuda Católica (CRS), la Agencia Católica Internacional Humanitaria de socorro y desarrollo de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), están presente en este momento en estos países ayudando. En asociación con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, CRS distribuye suministros de alimentos a zonas de difícil acceso debido a la inseguridad o a la falta de infraestructura. CRS también está proporcionando ayuda alimenticia a los desplazados por la violencia o el cambio climático. Dependiendo de la situación, CRS también proporciona agua, servicios de salud, semillas, herramientas y redes de pesca para ayudarlos en su recuperación.

En el 2015, el Papa Francisco dijo: “Es el mismo Jesús quien nos invita a hacer espacio en nuestros corazones para la urgencia de “alimentar a los hambrientos””. Por favor, únanse a mí para orar por nuestros hermanos y hermanas que simplemente están tratando de sobrevivir a la hambruna. Por favor, visite la página http://www.crs.org/stories/famine-threatens-east-africa para aprender un poco más sobre la crisis y los esfuerzos de socorro que se están llevando a cabo. Y, finalmente, por favor, apoye generosamente a la colecta especial para beneficiar a las áreas afectadas por la hambruna en África Oriental, la cual será durante el fin de semana del 3 al 4 de junio. Los cheques deben hacerse pagaderos a las parroquias locales como “CRS alivio a la hambruna en África Oriental” en la línea del memo.

Gracias por su consideración a esta petición y, por favor, continúe orando por aquellos que están directamente afectados por el hambre.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Martin Amos/Rev. Mons. Martin Amos

Apostolic Administrator of Daven­port/ Administrador Apostólico de Davenport