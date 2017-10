Be not afraid to give witness to life

Dear Brothers and Sisters in Christ,

At times, the suffering in our world, our communities and our own lives can be difficult to bear. But even when circumstances feel overwhelming and darkness seems to prevail, we have reason for hope. With words that echo through thousands of years into the corners of our hearts, the Lord says to us, “Do not fear: I am with you” (Isaiah 41:10). This assurance is both a comfort to us in times of trial and a commission to manifest his abiding love for others, especially in their times of need.

In the short period of time that I have been the bishop of our diocese, I have been fortunate to attend events promoting the dignity of life, to bless a new ultrasound machine for a local pregnancy resource center and to become aware of programs and activities that address many pressing issues on a full range-of-life spectrum. I have discovered that there are many among us who have not been afraid to give witness to a culture of life.

Each year, the United States Conference of Catholic Bishops’ Committee on Pro-Life Activities publishes the Respect Life Program, which is a set of resources developed to assist parishes and parishioners to build a culture of life. This year’s theme, Be Not Afraid, reminds us of Christ’s promise to the disciples: “Behold, I am with you always, until the end of the age” (Matthew 28:20). We have an anchor to hold onto when it is difficult to embrace God’s gift of life and to share with others when they face the same challenge.

Please take a moment to consider how you can implement this year’s theme in your own life and ministry in collaboration with others. Our Social Action Office has a small supply of print materials provided by the bishops’ conference, and additional information can be found at www.usccb.org/respect life.

With gratitude for your concern about and action taken on life issues, I am yours in Christ.

No tengas miedo de dar testimonio en favor de la vida

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

A veces, el sufrimiento en nuestro mundo, en nuestras comunidades y en nuestras propias vidas puede ser difícil de soportar. Pero incluso cuando las circunstancias son abrumadoras y la oscuridad parece prevalecer, nosotros tenemos razones para tener esperanza. Con palabras que han hecho eco a través de miles de años en cada uno de los rincones de nuestros corazones, el Señor nos dice: “No temas, pues yo estoy contigo” (Isaías 41,10). Esta garantía es tanto un consuelo para nosotros en tiempos de prueba como una comisión para manifestar su amor permanente hacia los demás, especialmente en tiempos de necesidad.

En el corto tiempo que llevo como obispo de nuestra diócesis, he tenido la suerte de asistir a eventos que promueven la dignidad de la vida, bendecir una nueva máquina de ultrasonidos para un centro de recursos local para embarazos y tomar conciencia de programas y actividades que abordan muchos problemas urgentes con una completa gama sobre la vida. He descubierto que hay muchos entre nosotros que no han tenido miedo de dar testimonio de una cultura de vida.

Cada año, el Comité Pro-Vida de Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, publica el Programa de Actividades por el Respeto a la Vida, que es un conjunto de recursos desarrollados para ayudar a las parroquias y a los feligreses a construir una cultura de vida. El tema de este año es, No tengas miedo. Nos recuerda la promesa de Cristo a los discípulos: “ Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia” (Mateo 28, 20). Nosotros tenemos un ancla para aferrarnos cuando es difícil abrazar el don de Dios de la vida y compartir con los demás cuando ellos enfrentan el mismo desafío.

Por favor, tome un momento de su tiempo para considerar cómo puede poner en práctica el tema de este año en su propia vida y en el ministerio en colaboración con otros. Nuestra Oficina de Acción Social tiene una cantidad pequeña de material impreso proporcionado por la Comité de la Conferencia de Obispos, también puede encontrar información adicional en: www.usccb.org/respect vida.

Con gratitud por su preocupación y acción sobre los asuntos de la vida,

Sincerely yours in Christ/Sinceramente suyo en Cristo,

Most Rev. Thomas Zinkula/Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport