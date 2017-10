The mission at the heart of our faith/La misión en el corazón de nuestra fe

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Each October, the celebration of World Mission Sunday leads us to the heart of our Christian faith. It leads us to mission, as Pope Francis explains in his message for this year’s celebration on Oct. 21-22.

This collection is unique in that it is truly a global effort for the entire church. It is an opportunity each year to provide for the building up of over 1,000 local churches in Asia and Africa, the Pacific Islands and parts of Latin America and Europe, an area that covers more than half the territory of the globe. Through the work of these churches, and their witness to Christ, the poor receive practical help and experience God’s love and mercy, his hope and peace.

The materials for World Mission Sunday from the Society for the Propagation of the Faith encourage an ongoing formative relationship for mission. They offer portraits of today’s missionaries inspired by the words of our chief missionary, Pope Francis.

I invite all of us in our diocese to see World Mission Sunday as a special moment of encounter with the pope’s missions throughout the world. May the priests, religious and lay leaders who, day in and day out, witness to the Gospel and serve the poor, inspire “the missionary heart of Christian communities to join in prayer, testimony of life and communion of goods, in responding to the vast and pressing needs of evangelization.” (Pope Francis) For more about this important celebration of the universal church, and information about how you can learn about the missions from Pope Francis himself, please visit ChatWithThePope.org.

Grateful for your generosity, I ask for your full support, through prayer and sacrifice, on World Mission Sunday and throughout the year, as you are able.

La misión en el corazón de nuestra fe

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Cada octubre, la celebración del Domingo Mundial de las Misiones nos lleva al corazón de nuestra fe cristiana. Nos lleva a la misión, como papa Francisco explica en su mensaje por la celebración de este año el 21-22 de octubre.

Esta colecta es única ya que es verdaderamente un esfuerzo global para toda la Iglesia. Es una oportunidad cada año para proporcionar la construcción de más de mil iglesias locales en Asia y África, las islas del Pacífico y partes de América Latina y Europa, un área que abarca más de la mitad del territorio del mundo. A través del trabajo de estas iglesias y su testimonio de Cristo, los pobres reciben ayuda práctica y experimentan el amor y la misericordia de Dios, su esperanza y paz.

Los materiales para el Domingo Mundial de las Misiones de la Sociedad para la Propagación de la Fe fomentan una relación formativa continua para la misión. Ofrecen retratos de los misioneros de hoy inspirados en las palabras de nuestro principal misionero, el Papa Francisco.

Invito a todos los de nuestra diócesis a ver el Domingo Mundial de las Misiones como un momento especial de encuentro con las misiones del Papa en todo el mundo. Que los sacerdotes, religiosos y líderes laicos que, día tras día, sean testigos del Evangelio y sirvan a los pobres, inspiren “para que el corazón misionero de las comunidades cristianas participe, a través de la oración, del testimonio de vida y de la comunión de bienes, en la respuesta a las graves y vastas necesidades de la evangelización.” (Papa Francisco). Para más información sobre esta importante celebración de la Iglesia universal, e información sobre cómo puede aprender sobre las Misiones dadas por el mismo Papa Francisco, visite ChatWithThePope.org.

Agradecido por su generosidad, le pido su apoyo total, a través de la oración y el sacrificio, en el Domingo Mundial de las Misiones y durante todo el año, como sea posible.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas Zinkula

Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport