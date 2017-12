Guadalupe: mi madre espiritual

Por Jourdan Reynolds

El Mensajero Católico

“No temas ninguna enfermedad o aflicción, ansiedad o dolor. ¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre? “- Palabras de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego

Durante la mitad de mi carrera universitaria, me diagnosticaron ansiedad clínica y depresión. Muchos factores contribuyeron a mi condición. Me estresé fácilmente y trabajé demasiado. Tuve dificultades para decir “no” a las personas. Siempre quise agradar a los demás y ganar su aprobación. Estos y varios otros problemas pronto comenzaron a desarrollarse, hasta que un día me golpeó todo a la vez. No sería hasta mucho más tarde que identificaría la causa raíz.

Como un adoptado coreano, fui recibido por mi familia a tan solo 6 meses de edad. No se dejó información sobre mis padres biológicos ni sobre ningún método de contacto. Solo tenía mi nombre coreano, Choi Young-Shik, y mi “hanbok”, un atuendo coreano tradicional. El hecho de que mi madre biológica me ofreció en adopción, en realidad nunca me molestó hasta la universidad. Durante ese tiempo, estuve buscando el alma, descubriendo mi identidad y lo que quería ser. Cuando la ansiedad y la depresión me golpearon, surgieron pensamientos y preguntas sobre mi adopción. ¿Por qué mi madre me puso en adopción? ¿Por qué no dejó una forma de contactarme con ella? No quise hacer estas preguntas porque era ingrato. Simplemente quería saber las razones de sus acciones.

Mis padres me sugirieron que rece al respecto y le pidieran a Dios que sanara y cerrara ese asunto. Me aseguraron su apoyo infinito, pero sabían que este agujero en mi corazón solo podía ser llenado por Dios. Y, entonces, comencé a traer estos temas a la oración. Lentamente, Dios comenzó a trabajar dentro de mi corazón, diciéndome que lo discutiera más con nuestra madre, María. Por alguna razón, el título de María de Nuestra Señora de Guadalupe me atrajo más. Tal vez fue la forma en que habló con Juan Diego, como madre de un hijo. O tal vez fue el hecho de que Nuestra Señora se apareció a su humilde servidor como una “mestiza”, una mujer de raza mixta, que abarca los rasgos de todas las personas de las Américas. Mientras continuaba pidiendo la intercesión de Nuestra Señora, comencé a leer libros sobre ella. Descubrí que la cinta negra alrededor de su cintura significa que está embarazada y esperando un hijo. Esto cambió todo para mí.

Debido a que Nuestra Señora estaba embarazada, me sentía cada vez más conectada con ella. Ella entendió las razones por las cuales mi madre biológica hizo lo que tenía que hacer. ¡Qué sacrificio renunciar a tu hijo recién nacido! No me puedo imaginar el nivel de amor (y dolor) que le puede tomar a cualquier madre -o padre, por cierto- hacerlo de buena gana. Con el tiempo, el agujero que sentía en mi corazón se llenó y cerró lentamente. Dejé de lado mi frustración y los sentimientos heridos y se los ofrecí a Dios y a su madre. Todo el tiempo, deposité mi fe en la creencia de que mi madre me ofreció por amor y no por apatía.

Espero y rezo para que Nuestra Señora le asegure a mi madre biológica de mi bienestar. Qué orgullosa estaría de ver en lo que me he convertido: un adoptado de Corea del Sur criado en los suburbios de Milwaukee por una familia de una pequeña ciudad de Iowa, que ahora tiene una bella esposa y un bebé de 6 meses. Sin mencionar que la familia de mi esposa, la familia de mi ahijada y los padrinos de mi hijo tienen todos sus orígenes en México, donde Nuestra Señora de Guadalupe apareció por primera vez hace 486 años.

(Jourdan Reynolds es secretario y contable de la parroquia de Santa María en Ottumwa. Está casado y tiene un hijo.)