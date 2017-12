Dear Brothers and Sisters in Christ,

On the weekend of Dec. 9-10, our parishes will be conducting the appeal for the Retirement Fund for Religious, an annual collection that benefits more than 32,000 elderly Catholic sisters, brothers and religious order priests.

In his homily on the World Day of Consecrated Life, Pope Francis remarked, “Putting Jesus in the midst of his people means taking up and carrying the crosses of our brothers and sisters.” Through prayer and ministry, our senior religious did just this. As they cared for the sick, aided the needy and educated countless children, they sought to shoulder the crosses of those they served — making tangible the love of Jesus. Today, we see the legacy of these selfless women and men carried forth in the ongoing ministries of their religious communities.

Our senior religious are a treasure. Their dedication and hard work laid the foundation for Catholic schools, hospitals, and numerous social service organizations. Many continue in volunteer ministry today. Their ongoing prayer and witness enrich our faith community in countless ways. I am grateful for the service of religious, past and present. I hope you, too, recall a sister or brother who made a positive difference in your life.

Most elderly religious worked for years for small stipends, leaving a substantial gap in retirement savings. Rising health-care costs and decreased income compound the challenge to meet such day-to-day needs as medications and nursing assistance. The Retirement Fund for Religious offers financial support that helps religious communities provide loving care for older members while ensuring that younger members can continue the good works of their elders.

I understand that you are asked to support many worthy causes. I invite you to give only what you can. Most importantly, please pray for God’s continued blessing on all our women and men religious. Know that they are praying for you!

Nuestros religiosos jubilados son un tesoro

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

El fin de semana del 9-10 de diciembre, las parroquias católicas de la diócesis de Davenport harán la Colecta Nacional para los Fondos de los Religiosos Retirados, una colecta anual que beneficiará a cerca de 32,000 religiosas, hermanos, y sacerdotes de órdenes religiosas

En su homilía en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, el papa Francisco remarcó: “Poner a Jesús en el medio de su pueblo significa tomar y cargar las cruces de nuestros hermanos y hermanas.” A través de la oración y el ministerio, nuestros hermanos y hermanas jubiladas hicieron esto. Mientras cuidaban a los enfermos, ayudaban al necesitado y educaban a innumerables niños, ellos llevaron las cruces de aquellos a quienes servían —haciendo tangible el amor de Jesús. Hoy, nosotros vemos el legado de estas mujeres y hombres desinteresados, llevando a cabo en sus ministerios de sus comunidades religiosas.

Nuestros religiosos mayores son un tesoro. Su dedicación y trabajo arduo sentaron las bases para escuelas católicas, hospitales y numerosas organizaciones de servicios sociales. Hoy muchos de ellos continúan en el trabajo como voluntarios. Su oración y testimonio continúan enriqueciendo nuestra comunidad de fe de innumerables maneras. Estoy agradecido por el servicio religioso, pasado y presente. Espero que usted también recuerde a esa hermana o hermano, quien hizo una diferencia positiva en su vida.

Muchos de los religiosos ancianos trabajaron por años con pequeños estipendios, dejando una brecha substancial en los ahorros de jubilación. El aumento de los costos de la atención médica y la disminución de los ingresos constituyen el desafío para satisfacer las necesidades cotidianas, como los medicamentos y la asistencia de enfermería. Colecta Nacional para los Fondos de los Religiosos Retirados ofrece apoyo financiero que ayuda a las comunidades religiosas a brindar una atención amorosa a los miembros de mayor edad, al tiempo que garantiza que los miembros más jóvenes puedan continuar las buenas obras de sus mayores.

Entiendo que se le pide apoyo a muchas causas valiosas. Le invito a dar solo lo que pueda. Lo más importante, por favor, oren por la continua bendición de Dios sobre todas nuestros religiosos hombres y mujeres. ¡Sepa que ellos están orando por usted!

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas Zinkula/Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport