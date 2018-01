Celebrating Catholic schools

Dear People of God,

Catholic Schools Week celebrations across the nation and here in the Diocese of Davenport will kick off on Sunday, Jan. 28. The theme for the 2018 Catholic Schools Week — Catholic Schools; Learn. Serve. Lead. Succeed. — encompasses core values that should be found in Catholic schools across the country. We are teaching our students to become future servant leaders, faith-filled disciples and enriched citizens of our communities.

Schools typically observe the week with Masses, open houses and special activities for students, families, parishioners and other community members. These special events focus on the value Catholic education provides to young people and its contributions to the church, local communities and the nation. Please know that everyone is welcome to join in this celebration of faith and education.

Our Catholic schools in the Diocese of Davenport depend on the support of many groups and individuals, and indeed all Catholics. Many thanks to all the individuals and groups, including members of the clergy, parents, administrators, faculty and staff, grandparents, volunteers and benefactors, who support our Catholic schools throughout the year. You are providing our young people with an excellent example of living the faith.

In my role as bishop of the Diocese of Davenport, please know that I pray and strive for the continued success of our Catholic schools and all faith formation activities in the diocese. May we continue to ensure that our Catholic schools remain an extension of the Church, emphasizing Catholic teachings, virtues and traditions, and valuing diversity and respect for all people. Happy Catholic Schools Week!

Celebrando las escuelas católicas

Querido Pueblo de Dios,

Las celebraciones de la Semana de las Escuelas Católicas en toda la nación y aquí en la diócesis de Davenport empezarán el domingo 28 de enero. El tema de la Semana de las Escuelas Católicas para el 2018 es: Escuelas Católicas: Aprender. Servir. Liderar. Triunfar. Esto expresa claramente los valores esenciales que deberían encontrarse en todas las Escuelas Católicas en toda la nación. Estamos enseñando a nuestros estudiantes a convertirse en futuros líderes servidores, discípulos llenos de fe y ciudadanos enriquecidos de nuestras comunidades.

Las escuelas típicamente celebran esta semana con Misas, visitas a las escuelas y actividades especiales para los estudiantes, sus familiares, los miembros de la parroquia y otros miembros de la comunidad. Estos eventos especiales se centran en el valor que la educación católica provee a los jóvenes y su contribución a la Iglesia, sus comunidades locales y a la nación. Por favor, sepa que todos son bienvenidos a esta celebración de fe y de educación.

Nuestras escuelas católicas de la diócesis de Davenport dependen del apoyo de muchos grupos e individuos y, de hecho, de todos los católicos. Muchas gracias a todas las personas y grupos, incluyendo a miembros del clero, padres de familia, administradores, profesores y personal, abuelos, voluntarios y benefactores, que apoyan a nuestras escuelas católicas durante todo el año. Ustedes están ofreciendo a nuestros jóvenes un excelente ejemplo de cómo vivir la fe.

En mi rol como obispo de la diócesis de Davenport, por favor, sepa que yo rezo y me esfuerzo por el éxito continuo de nuestras escuelas católicas y de todas las actividades de formación de fe en la diócesis. ¡Qué nuestras escuelas católicas sigan siendo una extensión de la Iglesia, enfatizando las enseñanzas, virtudes y tradiciones católicas, y valorando la diversidad y el respeto por todas las personas! ¡Feliz semana de las escuelas católicas!

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Bishop Thomas Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport