Dear Brothers and Sisters in Christ,

In the Davenport Diocese, the second weekend in February has been designated Cathedral Sunday. This year’s celebration is Feb. 10-11.

The purpose of Cathedral Sunday is to create a greater awareness that all of us are connected to Sacred Heart Ca­the­dral. Though we worship in our own parishes, the cathedral is our diocesan home. Therefore, I am asking that we work together to help with the maintenance and upkeep of our cathedral.

This year’s commemoration of Cathedral Sunday is special as we recognize and celebrate the many improvements and additions to our cathedral this past year. I am very proud of the new Sears Diocesan Hall, which provides so many opportunities for gatherings of people.

I welcome and invite all of you to visit Sacred Heart Cathedral to see all that has been accomplished. This achievement was the result of a great deal of sacrifice by so many but it truly was worth the effort.

Please prayerfully consider a gift and know that your financial support will touch the lives of thousands in our diocese now and for many generations to come. Thank you for supporting our cathedral through your prayers and contributions.

La Catedral es nuestro hogar diocesano

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

En la Diócesis de Davenport, el segundo fin de semana de febrero, ha sido designado como el Domingo de la Catedral. Este año esta celebración serán los días 10 y 11 de febrero.

El propósito del Domingo de la Catedral es crear una mayor conciencia, que todos nosotros estamos conectados con la Catedral del Sagrado Corazón. Aunque adoramos en nuestras propias parroquias, la Catedral es nuestra casa diocesana. Por lo tanto, les pido que trabajemos juntos para ayudar con el mantenimiento y la conservación de nuestra Catedral.

Este año la conmemoración por el Domingo de la Catedral es especial, ya que reconocemos y celebramos las muchas mejoras y adiciones, que se han hecho a nuestra Catedral el año pasado. Estoy muy orgulloso del nuevo Salón Diocesano Sears, que brinda tantas oportunidades para reuniones de personas.

Les doy la bienvenida e invito a todos ustedes a visitar la Catedral del Sagrado Corazón para ver todo lo que se ha logrado. Este logro fue el resultado de un gran sacrificio por parte de muchos, y realmente el esfuerzo valió la pena.

Por favor, considere en oración su donación, sepa que su apoyo financiero tocará las vidas de miles en nuestra Diócesis ahora y durante muchas generaciones venideras. Gracias por apoyar nuestra Catedral a través de sus oraciones y contribuciones.

Sincerely in Christ

Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas Zinkula

Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport

Obispo de Davenport