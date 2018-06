Communication around the world

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Catholic Communication Campaign (CCC) provides funding support for social media sites, podcasts, print media, radio and television projects that spread the Good News in our communities, our diocese and throughout the world by sharing the experience of faith, worship and witness.

With your support of the CCC, a radio station in the Democratic Republic of Congo is being established to share the Gospel with those living in the North Kivu province, on the far eastern border of the country. This radio station will provide people with quality, faith-filled programming to encourage spiritual growth and evangelization. Programming will include recitation of the rosary, praying the Liturgy of the Hours, Mass, catechetical programs and Catholic news. Parishes, schools, diocesan offices, universities and even family homes will be involved in the preparation and broadcasting, making the radio a virtual meeting place where many people will share their faith and life experiences. It is through your generosity that this project, and others like it, can spread the Gospel around the world.

Half of the proceeds from the CCC collection stay in our diocese to support our local communication efforts. Funding from the campaign provides for the ongoing development of the diocesan website www.davenportdiocese.org — and the use of social networks, such as Facebook, Twitter and YouTube — to share information within and outside the diocese. We also anticipate using CCC funds to help promote Vision 20/20.

For more information on the Catholic Communication Campaign and the projects funded by the collection, please visit http://www.usccb. org/ccc. Your generous contribution on June 9-10 will enable people in our diocese, our country and our world to better know the love of God and the church.

Comunicación alrededor del mundo

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Campaña Católica de las Comunicaciones (CCC) otorga donaciones para los sitios de medios sociales, podcasts, medios impresos, radio y proyectos de televisión que comparten la experiencia de fe, adoración y testimonio para difunden la Buena Nueva en nuestras comunidades, nuestra diócesis y en todo el mundo.

Con su apoyo a la CCC, se establecerá una radio en la República Democrática del Congo para difundir el Evangelio con aquellos que viven en la provincia del norte de Kivu hasta el lejano oriente que es el límite del país. Esta estación de radio proveerá a las personas con programas de calidad, llenos de fe para entusiasmar al crecimiento espiritual y a la evangelización. La programación incluirá la recitación del rosario, oración de la Liturgia de las Horas, la Misa, programas de catequesis y noticias católicas. Las parroquias, escuelas, oficinas diocesanas, universidades y aun una casa de familia proveerán en la preparación y transmisión, haciendo la radio un lugar de reunión virtual donde muchas personas compartirán su fe y experiencias de vida. Es a través de su generosidad que este proyecto y, otros igual a esos, pueden expandir el Evangelio alrededor del mundo.

La mitad de los ingresos de la colecta del CCC se quedarán en nuestra diócesis para apoyar nuestros esfuerzos locales de comunicación. Los fondos de esta Campaña también servirán para el desarrollo continuo de la página web diocesana wwww.davenportdiocese.org y el uso de las redes sociales que incluyen Facebook, Twitter y YoutTube. Estas herramientas están diseñadas pensando en usted, para ofrecer los medios de comunicación de manera más amplia posible para explorar y compartir las riquezas profundas de nuestra fe. Nosotros también anticipamos fondos locales que se utilizarán para ayudar con Visión 20/20.

Para mayor información sobre el CCC y los proyectos fundados por esta Colecta, por favor, visite http://www.usccb.org/catholic-giving/opportunities-for-giving/catholic-communication-campaign/. Muchas gracias por adelantado por su generosa contribución para la Campaña Católica de las Comunicaciones el fin de semana del 9-10 de junio que servirá para que personas en nuestra diócesis, en el país y en todo el mundo conozcan mejor el amor de Dios y de la Iglesia.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport