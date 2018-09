Support our national university

Dear Brothers and Sisters in Christ:

Over the years, your prayers and generous gifts have helped The Catholic University of America (CUA) fulfill its mission of providing a quality academic and faith-filled education.

The Catholic University of America is unique as the national university of the Catholic Church and the only higher education institution founded by the U.S. bishops and chartered by the Vatican. As such, it has a special responsibility to educate future leaders for our church and for our nation. In this sense, CUA belongs to all of us in the church, regardless of where we live.

The Catholic University of America has educated many U.S. bishops and priests. I, myself, received an M.A. in theology from CUA while attending seminary at Theological College, which is associated with the university. Church leaders, along with religious and laity who have studied at CUA, minister to dioceses throughout our nation, including the Diocese of Davenport. The university is a national leader in supporting Catholic diocesan education through its national research on elementary and secondary schools and its parochial leadership training program.

The national collection supports financial aid for students to pursue ecclesiastical degrees and programs such as Theology, Canon Law, Church History, Religious Education, Biblical Studies, Biblical Languages, Patristics, Church Music and Philosophy. The Catholic University of America needs your continued help in order to maintaining these studies that are essential to our Catholic tradition. The annual collection for CUA will be taken up in all parishes on Sept. 8-9. Thank you for supporting this national Catholic institution of higher education in our church through your prayers and contributions.

Apoye nuestra Universidad Nacional

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

A lo largo de los años, sus oraciones y generosas donaciones han ayudado a la Universidad Católica de América (CUA) a cumplir su misión de proporcionar una educación académica de calidad y llena de fe.

La Universidad Católica de América es única como la universidad nacional de la Iglesia Católica, es la única institución de educación superior fundada por los obispos de los Estados Unidos y constituida por el Vaticano. Como tal, tiene la especial responsabilidad de educar a los futuros líderes de nuestra Iglesia y para nuestra nación. En este sentido, la CUA nos pertenece a todos nosotros en la Iglesia, independientemente de donde vivamos.

La Universidad Católica de América ha educado a muchos obispos y sacerdotes de los Estados Unidos. Yo mismo recibí un M.A. en teología de la CUA mientras asistía al seminario en el Colegio de Teología, el cual está asociada a la Universidad. Los líderes de la Iglesia, junto con religiosos y laicos que han estudiado en la CUA, sirven a las diócesis de toda nuestra nación, incluida la diócesis de Davenport. La Universidad es una líder nacional en el apoyo a la educación diocesana católica a través de su investigación nacional sobre las escuelas primarias y secundarias y su programa de capacitación parroquial de liderazgo.

Esta colecta nacional apoya económicamente a los estudiantes que desean continuar estudios y obtener sus grados académicos en los diferentes programas eclesiásticos tales como Teología, Derecho Canónico, Historia de la Iglesia, Educación Religiosa, Estudios Bíblicos, Idiomas Bíblicos, Padres de la Iglesia, Música Litúrgica y Filosofía. La Universidad Católica de América necesita de su ayuda para que continúe con el mantenimiento de estos estudios, los cuales son esenciales para nuestra tradición católica. La colecta anual de la CUA se llevará a cabo en todas las parroquias durante los días 8 y 9 de septiembre. Les doy las gracias por apoyar esta institución católica nacional de educación superior en nuestra Iglesia a través de sus oraciones y sus contribuciones.

Sincerely in Christ,/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas Zinkula/Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport