Breaking the cycle of poverty

Dear Sisters and Brothers in Christ,

Our diocese will soon take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD). Your support for this collection empowers people living in poverty to transform the places in which they live. It helps create communities that are more just and welcoming to those who are trapped in the cycle of poverty.

Twenty-five percent of the collection stays in our own diocese. Funding this past year went to Quad Cities Interfaith (QCI) which led the effort to establish Mental Health Court for people who were previously being jailed rather than connected with needed services. QCI also was instrumental in bringing the 100 Ready Workers Program to our area, which trains people living in poverty in the construction trades and then helps them find good-paying jobs.

The Center for Worker Justice of Eastern Iowa, another CCHD-funded group, created Johnson County ID cards, which makes life easier for those who do not have driver’s licenses. They also assisted numerous people in recovering stolen wages and immigrants in gaining a voice in the community.

TeamCan, a new recipient of local CCHD grant funds, aids people who have been threatened with eviction from trailer parks in our diocese. They also started a farm-to-people produce program that in the last month delivered 2,000 pounds of organic food to people living in Iowa City, Columbus Junction and Mount Pleasant. In the spring they will supply plants and seeds to create community gardens in these locations and others.

CCHD grant money also was used to partially fund the Mottet Institute, which trains people to become leaders in their community. This institute is named after the late Msgr. Marvin Mottet, a beloved diocesan priest who was on our local CCHD board for many years and also served as the national director of CCHD.

Please prayerfully consider supporting CCHD this year. If you would like more information about the collection and the people it assists, visit www.usccb.org/cchd/collection, or contact Loxi Hopkins in our diocesan Social Action Office.

Ropiendo el círculo de la pobreza

Queridas hermanas y hermanos en Cristo,

Nuestra diócesis pronto comenzará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD). Su apoyo a esta colecta permite a las personas que viven en la pobreza transformar los lugares donde viven. Ayuda a crear comunidades más justas y acogedoras para quienes están atrapados en el ciclo de la pobreza.

El veinticinco por ciento de la colecta se queda en nuestra propia diócesis. Los fondos del año pasado se destinaron a Quad Cities Interreligioso (QCI), que dirigió el esfuerzo por establecer la corte de Salud Mental para las personas que estuvieron encarceladas en lugar de conectarse con los servicios necesarios. El QCI también fue fundamental para llevar el programa “Los 100 trabajadores listos” a nuestra área, que capacita a las personas que viven en la pobreza en los oficios de la construcción y luego les ayuda a encontrar empleos bien remunerados.

El Centro para la Justicia de los Trabajadores del Este de Iowa, otro grupo financiado por la CCHD, inició las tarjetas de identificación del Condado de Johnson, lo que facilita la vida de aquellos que no tienen licencias de conducir. También ayudaron a numerosas personas e inmigrantes a recuperar los salarios no pagados y a ganar voz en la comunidad.

TeamCan, es un nuevo receptor local de fondos de apoyo de CCHD, ayuda a las personas que han sido amenazadas con el desalojo de los parques de casas rodantes en nuestra diócesis. También iniciaron un programa de producción de granjas que en el último mes entregaron 2,000 libras de alimentos orgánicos a las personas que viven en Iowa City, Columbus Junction y Mt. Pleasant. En la primavera, ellos suministrarán plantas y semillas para crear jardines comunitarios en estos y otros lugares.

El dinero de apoyo de CCHD también se usó para financiar parcialmente el Instituto Mottet, que capacita a las personas para que se conviertan en líderes de su comunidad. Este instituto lleva el nombre del difunto monseñor Marvin Mottet, un querido sacerdote diocesano que estuvo en nuestro consejo local de CCHD durante muchos años y quien también se desempeñó como director nacional del CCHD.

Por favor considere en sus oraciones cómo puede ayudar al CCHD este año. Si desea obtener más información sobre la colecta y las personas a las que apoya, visite www.usccb.org/cchd/collection, o comuníquese con Loxi Hopkins en nuestra Oficina diocesana de Acción Social.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport