Help struggling dioceses; Ayudando a las diócesis con dificultades

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The 2019 Catholic Home Missions Appeal, Strengthening the Church at Home, provides a unique opportunity for Americans to assist struggling Catholic communities in almost half of the dioceses in the United States. Many Catholics in the U.S. are unaware of how many dioceses are struggling, often right next door.

Here in the United States there is a great need for evangelization: sharing the message of Christ and the beauty of the church. The purpose of the Catholic Home Missions Appeal is to support dioceses that are unable to offer their people the basic pastoral ministries of word, worship and service without outside help. Over the years, the appeal has supported religious education, evangelization, youth ministry, seminarian education and ministry training in mission dioceses in Alaska, Appalachia, the Southwest — all across the United States — as well as in Puerto Rico and U.S. territories in the Pacific Islands. Without regular pastoral care, people, especially young adults, are susceptible to leaving the church.

From dioceses where a few Catholics are scattered across tens of thousands of square miles to those that struggle with overwhelming numbers, especially ethnic and migrant communities concentrated in smaller areas, the Home Missions address challenges in bringing the faith to all. To be a Catholic in these settings takes a strong faith.

Please prayerfully consider supporting the Catholic Home Missions Appeal the weekend of April 27-28. To learn more about the appeal and those who benefit from it, visit www.usccb.org/home-missions. Your generosity makes a difference in the lives of our brothers and sisters right here in the United States.

Ayudando a las diócesis con dificultades

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Campaña Católica para las Misiones en Casa 2019, Fortaleciendo la Iglesia Local, ofrece una oportunidad singular para los católicos americanos de ayudar a las comunidades católicas con dificultades económicas en casi la mitad de las diócesis en los Estados Unidos. Muchos católicos en los EE.UU. no son conscientes de la cantidad de diócesis que están luchando, a menudo muy cerca de nosotros.

Aquí en los Estados Unidos hay una gran necesidad de evangelizar y compartir el mensaje de Cristo y de la belleza de la Iglesia. El objetivo de la Campaña Católica para las Misiones en Casa es apoyar a las diócesis que no pueden ofrecer a su pueblo los ministerios básicos pastorales de la Palabra, el Culto y los servicios sin la ayuda de otros. A lo largo de los años, la Campaña ha apoyado en la educación religiosa, la evangelización, el ministerio de jóvenes, la educación de los seminaristas y el entrenamiento ministerial en las diócesis de misión como Alaska, las Apalaches, el Suroeste –a través de todos los Estados Unidos- como también en Puerto Rico y los territorios estadounidenses en las islas del Pacifico. Sin cuidado pastoral regular, las personas, especialmente los jóvenes adultos, son susceptibles de dejar la Iglesia.

Desde las diócesis donde unos pocos católicos se dispersan a través de decenas de miles de kilómetros cuadrados, a los que luchan con números abrumadores — especialmente las comunidades étnicas y migrantes, que se concentran en áreas más pequeñas, las misiones domésticas se enfrentan al reto de llevar la fe a todos. Para ser un católico en estos lugares, es necesaria una fe muy fuerte.

Por favor, en oración considere el cómo usted puede apoyar generosamente a las Misiones Católicas el 27 y 28 de abril. Conozca más sobre esta Colecta y a aquellos que se benefician de ello, visite www.usccb.org/home-missions. Su generosidad hace una diferencia en la vida de nuestros hermanos y hermanas aquí en los Estados Unidos.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport