Solidary with the suffering, marginalized

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Peter’s Pence Collection is an opportunity for the church around the world to stand in solidarity with those who suffer and are marginalized. Our brothers and sisters in Haiti, for example, have faced difficult challenges as they rebuild from the 2010 earthquake and then Hurricane Matthew in 2016. Buildings have been destroyed, and many communities have struggled to rebuild in the wake of these natural disasters. This collection provides much-needed support for Haiti.

Pope Francis calls each of us to “respond with faith and charity” and to see in each person “a human being with a dignity identical to my own, a creature infinitely loved by the Father, an image of God, a brother or sister redeemed by Jesus Christ” (Apostolic Exhortation Gaudete et Exsultate, no. 98). When we support the Peter’s Pence Collection, we affirm the dignity of our brothers and sisters in Haiti and around the world. Our contributions help Pope Francis respond in our name with efforts of mercy and grace.

Please prayerfully consider supporting this collection on June 29-30 as an act of mercy and charity. Join our brothers and sisters in faith around the globe to help Pope Francis reach the most marginalized in our world. For more information about the collection, please visit www.usccb.org/peters-pence.

Thank you, and may God bless you abundantly.

Solidaridad con los que sufren

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

La Colecta del Óbolo de San Pedro es una oportunidad para que la Iglesia de todo el mundo se solidarice con quienes sufren y son marginados. Nuestros hermanos y hermanas en Haití, por ejemplo, han enfrentado desafíos difíciles mientras se reconstruyen tras el terremoto del 2010 y después del huracán Mateo en 2016. Se han destruido edificios y muchas comunidades han luchado por reconstruirse después de estos desastres naturales. Esta colecta proporciona un apoyo muy necesario para Haití.

El Papa Francisco nos llama a cada uno a “responder con fe y caridad” y ver en cada persona “un ser humano con una dignidad idéntica a la nuestra, una criatura infinitamente amada por el Padre, a imagen de Dios, un hermano o una hermana redimida por Jesucristo” (Exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, n. 98). Cuando apoyamos la Colecta del Óbolo de San Pedro, afirmamos la dignidad de nuestros hermanos y hermanas en Haití y en todo el mundo. Nuestras contribuciones ayudan al Papa Francisco a responder en nuestro nombre con esfuerzos de misericordia y gracia.

Por favor, considere en oración apoyar esta colecta el 29 y 30 de junio como un acto de misericordia y caridad. Únete a nuestros hermanos y hermanas de fe en todo el mundo para ayudar al Papa Francisco a llegar a los más marginados de nuestro mundo. Para obtener más información sobre la colección, visite www.usccb.org/peters-pence.

Gracias, y que Dios los bendiga abundantemente.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport