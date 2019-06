Spreading the good news

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Catholic Communication Campaign (CCC) provides funding support for social media sites, podcasts, print media, radio and television projects that spread the Good News in our communities, our diocese and throughout the world.

In the Philippines, the island of Samar is home to nearly 2 million people, about 90 percent of whom are Catholic. Many live in remote villages outside the reach of television and the Internet. Instead, radio is a critical source of information. The Catholic Church has provided the people of Samar with spiritual programming through a dedicated radio station for 20 years.

But in 2013, Typhoon Haiyan hit the island and destroyed the entire radio station. The community has been unable to fund a new station, leaving hundreds of thousands of people without access to spiritual messages.

Your support for the CCC is now helping the local diocese to rebuild the station. Because of you, people can once again hear radio programs that deepen their faith. It is only through your generosity that this project, and others like it, can spread the Gospel around the world.

Half of the proceeds from the CCC collection remain in our own diocese to support our local communication efforts. Funding from the campaign provides for the ongoing development of the diocesan website www.davenportdiocese.org. It also funds our use of social networks, such as Facebook, Twitter and YouTube, to share information within and outside of the diocese.

For more information on the Catholic Communication Campaign and the projects funded by the collection, please visit http://www.usccb. org/ccc. Your generous contribution on June 8-9 will help people in our diocese, our country and our world to better know the love of God and the church.

Difundiendo las Buenas Nuevas

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Campaña Católica de las Comunicaciones (CCC) apoya en todo el mundo proyectos que fomentan el uso de los nuevos medios de comunicación, podcasts, medios impresos, radio y proyectos de televisión que difunden la Buena Nueva en nuestras comunidades, nuestra diócesis y en todo el mundo.

En Filipinas, la isla de Samar es el hogar de casi dos millones de personas, aproximadamente el 90% de las cuales son católicas. Muchos viven en aldeas remotas fuera del alcance de la televisión y de la Internet. En cambio, la radio es una fuente importante de información. La Iglesia católica ha proporcionado a la gente de Samar una programación espiritual a través de una estación de radio durante 20 años.

Sin embargo, en 2013, el tifón Haiyan golpeó la isla y destruyó toda la estación de radio. La comunidad no ha podido financiar la construcción de una nueva estación, dejando a cientos de miles de personas sin acceso a mensajes espirituales.

Con su apoyo para el CCC, se está ayudando a la diócesis local a reconstruir la estación de radio. Gracias a usted, la gente puede volver a escuchar programas de radio que profundicen su fe. Es solo a través de su generosidad que este proyecto, y otros similares, pueden difundir el Evangelio en todo el mundo.

La mitad de los ingresos de la colecta del CCC se quedarán en nuestra diócesis para apoyar nuestros esfuerzos locales de comunicación. Los fondos de esta Colecta provee el desarrollo continuo de la página web diocesana wwww.davenportdiocese.org. También los fondos son usados en las redes sociales que incluyen Facebook, Twitter y YoutTube, para compartir la información dentro y fuera de nuestra diócesis.

Para mayor información sobre el CCC y los proyectos fundados por esta Colecta, por favor, visite http://www.usccb.org/ccc/. Muchas gracias por adelantado por su generosa contribución para la Campaña Católica de las Comunicaciones el fin de semana del 8 y 9 de junio, que ayudará a que las personas de nuestra diócesis, nuestro país y nuestro mundo conozcan un poco mejor el amor de Dios y de la Iglesia.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport