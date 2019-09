Supporting the diocesan vision

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Based on what we are witnessing in connection with Vision 20/20, it is apparent that the Holy Spirit is working in the Diocese of Davenport. Our convocation earlier this summer was well received and attended. The renewal it initiated is energizing the parishes, clergy and lay people of the diocese. In keeping with that spirit, the theme for our 2019-2020 Annual Diocesan Appeal (ADA) is Supporting the Vision!

Each year we conduct this appeal so that the diocese is better able to serve the people of God with its programs and ministries. As a result of your generous contributions, the diocese is able to provide services that are essential to its mission of announcing the Good News of Jesus Christ. Each gift, no matter the amount, truly makes a difference.

A quote from Anne Frank provides a powerful motivation for being a good steward of our financial gifts: “No one ever became poor by giving.” Please prayerfully consider making a gift to the ADA this year. In doing so you will demonstrate care and concern for your brothers and sisters in Christ.

The funds that are collected assist our retired priests, seminarians and candidates for the diaconate. They also assist our efforts devoted to the education and formation of youths and young adults: Catholic schools, religious education programs, and marriage preparation and other sacramental preparation programs. And so much more.

As your bishop, I remain enthusiastic about the future of our diocese. Your continued commitment and dedication to our local church gives me inspiration and hope.

Thank you in advance for your support of the ADA. Please know of my love for you and my continued prayers for you. I would appreciate it if you would remember me in your prayers as well.

Together let’s continue Supporting the Vision!

Apoyando la visión diocesana

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Según lo que estamos presenciando en relación con Visión 20/20, es evidente que el Espíritu Santo está trabajando en la Diócesis de Davenport. Nuestra convocatoria a principios de este verano fue bien recibida y asistida. La renovación que se inició está dinamizando las parroquias, al clero y a los laicos de la diócesis. De acuerdo con ese espíritu, el tema de nuestra Colecta Anual Diocesana (ADA) 2019-2020 es ¡Apoyar la visión!

Cada año hacemos este llamado para que la diócesis pueda servir mejor al Pueblo de Dios con sus programas y ministerios. Como resultado de sus generosas contribuciones, la diócesis puede proporcionar servicios que son esenciales para su misión de anunciar la Buena Nueva de Jesucristo. Cada ofrenda, sin importar la cantidad, realmente marca la diferencia.

Una cita de Ana Frank nos proporciona una poderosa motivación para ser buenos administradores de los dones financieros: “Nadie se volvió pobre al dar”. Por favor, considere en oración hacer una ofrenda al ADA este año. Al hacerlo, demostrará cuidado y preocupación por sus hermanos y hermanas en Cristo.

Los fondos que se recaudan ayudan a nuestros sacerdotes jubilados, seminaristas y candidatos para el diaconado. También ayudan a nuestros esfuerzos dedicados a la educación y formación de jóvenes y adultos jóvenes: escuelas católicas, programas de educación religiosa, preparación para el matrimonio y otros programas de preparación sacramental. Y mucho más.

Como su obispo, sigo entusiasta con el futuro de nuestra diócesis. Su continuo compromiso y dedicación a nuestra Iglesia local, me inspira y me da esperanza.

Gracias de antemano por su apoyo a la Colecta Anual Diocesana (ADA). Por favor, sepa de mi servicio y de mis continuas oraciones por usted. Le agradecería si usted me tiene presente en sus oraciones.

¡Juntos sigamos Apoyando la Visión!

Sincerely yours in Christ/Sinceramente suyo en Cristo,

Most Reverend Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport