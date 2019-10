Building a culture of life

Dear Brothers and Sisters in Christ,

In our lives there are great joys and sorrows. We experience them within our families, as part of society and as members of the Catholic Church. The way we view life and the way we support each other is based on a very fundamental element of our faith. The Catholic Church proclaims that each and every human life is sacred and that the dignity of the human person is the foundation of a moral vision for society. We are called to be messengers of God’s love, treating one another as cherished and chosen by him. In doing so, we help build a culture that respects all human life.

Each October during Respect Life Month, the U.S. Conference of Catholic Bishops launches a new cycle of the Respect Life Program — a year-round, nationwide effort to help Catholics understand, value and help cultivate respect for human life.

This year’s theme, Christ Our Hope: In Every Season of Life, is particularly suited for the times in which we live. The attacks against human life seem to grow more numerous and callous by the day. Despite these challenges, we know that Christ has conquered sin and death once and for all. Through our Christian hope in the Resurrection, we are given the grace to persevere in faith. Our sacrifices on behalf of the Gospel of Life can contribute to the redemption of this current culture of death.

Please take a moment to consider how you can implement this year’s theme in your own life and ministry in collaboration with others. Our Social Action Office has a small supply of print materials provided by the bishops’ conference, and additional information can be found at www.usccb.org/respect life.

With gratitude for your concern about and action taken on life issues, I am

Contruyendo una cultura de vida

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

En nuestras vidas hay grandes alegrías y tristezas. Las experimentamos dentro de nuestras familias, como parte de la sociedad y como miembros de la Iglesia Católica. La forma en que vemos la vida y la forma en que nos apoyamos mutuamente se basan en un elemento fundamental de nuestra fe. La Iglesia Católica proclama que todas y cada una de las vidas humanas son sagradas y que la dignidad de la persona humana es la base de una visión moral para la sociedad. Estamos llamados a ser mensajeros del amor de Dios, tratándonos unos a otros como seres queridos y elegidos por él. Al hacerlo, ayudamos a construir una cultura que respete toda la vida humana.

En el mes de octubre dedicado al Respeto a la Vida, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. lanza un nuevo ciclo del programa Respeto a la Vida, un esfuerzo nacional durante todo el año para ayudar a los católicos a comprender, valorar y ayudar a cultivar el respeto por la vida humana.

El tema de este año, Cristo Nuestra Esperanza: En Cada Etapa de la Vida, es particularmente adecuado para los tiempos en que vivimos. Los ataques contra la vida humana parecen hacerse más numerosos e insensibles cada día. A pesar de estos desafíos, sabemos que Cristo ha vencido el pecado y la muerte de una vez por todas. A través de nuestra esperanza cristiana en la resurrección, se nos da la gracia de perseverar en la fe. Nuestros sacrificios en nombre del Evangelio de la vida pueden contribuir a la redención de esta actual cultura de muerte.

Por favor, tome un momento de su tiempo para considerar cómo puede poner en práctica el tema de este año en su propia vida y su ministerio en colaboración con otros. Nuestra Oficina de Acción Social tiene una cantidad pequeña de material impreso proporcionado por la conferencia de obispos, también puede encontrar información adicional en www.usccb.org/respect life.

Con gratitud por su preocupación y acción a favor de la vida, yo soy

Sincerely yours in Christ/Sinceramente suyo en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport