¡Dale, Señor, el descanso eterno!

Por Padre Bernie Weir

El Mensajero Católico

En algún momento de nuestras vidas debemos enfrentar y vivir la muerte de nues-tros padres. He llegado a ese punto en mi vida y me gustaría compartir mis experiencias con ustedes, sabiendo que cada uno de nosotros experimenta este momento de manera diferente. No compartiré la teología de la muerte. Dejaré eso a los demás.

Mi madre murió joven en 1988, después de haber sobrevivido a un ataque cardíaco cinco años antes. Fue al hospital para una cirugía de bypass y no sobrevivió. Su muerte fue inesperada y repentina.

No recuerdo si la ayudé a elegir las lecturas para su misa fúnebre o si hice alguno de los arreglos. Cuando alguien que amamos muere, no estamos pensando con claridad y nuestras mentes intentan bloquear el dolor. Es extraño lo que recordamos y lo que no recordamos. Ni siquiera recuerdo lo que mi padre dijo durante su homilía, pero sí sé con qué ropa estaba enterrada mi madre: un vestido blanco con flores y un chaleco morado. Ella misma lo había hecho. Era el mismo vestido que lle-vaba para la boda de mi hermana Joni.

Yo ya había sido ordenado sacerdote varios años en el momento de su muerte y había celebrado muchos funerales. En esos momentos, creía en la resurrección. Creía que nuestro Dios es el Dios de los vivos y los muertos. Pero durante la misa funeral de mi madre, pasé de creer a saber. Ese fue el regalo que me dio ese día.

La muerte de mi padre, el pasado 6 de junio, fue muy diferente. Murió a los 86 años. Su muerte no fue inesperada, pero, como con todas las muertes, nos tomó por sorpresa. Mi padre y yo habíamos hablado sobre las decisiones al final de la vida y cuáles estas serían y con las que cada uno de nosotros nos sentiríamos cómodos. Como familia, habla-mos sobre estas decisiones y con lo que todos nos sintiéramos cómodos. Una de las bendiciones para mi familia es que todos estuvimos de acuerdo.

Yo visitaba a mi padre casi todos los lunes durante más de 20 años. Como su salud falló, me convertí en su cuidador. Yo nunca me consideré un cuidador. Yo era un hijo haciendo lo que hacen los hijos.

Estoy muy agradecido de que hayamos hablado y de que todos, incluyendo mi padre, estuvieran de acuerdo. Cuando el hospicio llamó y me preguntó si trataría o no la infección de mi padre, entré en pánico por un momento, porque sabía lo que si-gnificaba mi “no”. Pero yo sabía qué decir. Estaba triste y no dormí el resto de la noche, aunque sabía que había hecho lo correcto.

Trasladé a mi padre al hogar de ancianos cuatro días antes de su muerte. Le dije al personal que nos recibió en la puerta: “Este es John. Él se mudará hoy”. Dije estas palabras con una profunda tristeza, con miedo, ira y una sensación de fracaso. No pude protegerlo de esto.

Dos días antes de su muerte, le mentí a mi papá. Estoy seguro que de niño también mentí, pero esta mentira es la única que recuerdo. Estaba solo y asustado y no entendía lo que le estaba pasando. Estaba sosteniendo mi mano con fuerza y me dijo con lágrimas en los ojos: “No me dejes”. Mentí y dije: “No lo haré”, sabiendo que me iría en 20 minutos. No puedo encontrar las palabras para describir mi estado emocional mientras me alejaba.

A diferencia del funeral de mi madre, recuerdo las lecturas de la misa del funeral de mi padre, pero no recuerdo una palabra de la homilía del padre Mike. No creo haber escuchado ni una palabra. Mi familia me dijo después de la misa que me habían visto “fuera de lugar”. Estaban preocupados y se preguntaban si estaba bien.

Tengo una gran devoción por los mártires, especialmente los mártires mexicanos de la Guerra Cristera en la década de 1920 en México. Tenía rosarios que habían sido bendecidos al tocar las reliquias de algunos de estos mártires. Los llevé a mi familia para rezar el rosario por mi padre. Tenía rosarios rojos para que mis tías, tíos, sobrinas y sobrinos recordaran el sacrificio de los mártires mientras rezábamos por mi padre. Para mí era importante pedirle a mi padre su bendición.

Una de mis oraciones favoritas en la misa de funeral es la canción de despedida: “¡Santos de Dios, ven en su ayuda! ¡Apresúrate a encontrarlo con los ángeles del Señor! Recibe su alma y preséntale al Dios Altísimo… ”

Cuando nos acercamos a esa oración en la misa, mi cerebro comenzó a gritar: “Despierta, presta atención, esta oración es importante. No te lo pierdas”.

Durante la canción de despedida, recibí este regalo en el funeral de mi padre. Mi corazón vio un ángel de aspecto tradicional, seguido de seis mártires mexicanos que llevaban a mi padre a Dios. El ángel dijo: “Este es Juan. Él se mudará hoy”. Escuché esas palabras como consuelo y me llenó de alegría. Sabía que las cosas estaban bien.

¡Dale, Señor, el descanso eterno! ¡Brille para él la luz perpetua!

(Padre Bernie Weir es el pastor de la parroquia de Santiago Apóstol en Washington.)