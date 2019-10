We are one community of faith

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Each October, the celebration of World Mission Sunday leads us to the heart of our Christian faith. It leads us to mission, as Pope Francis explains in announcing this year’s theme, “Baptized and Sent: The Church of Christ on Mission in the World.” We will celebrate World Mission Sunday this year on the weekend of Oct. 19-20.

World Mission Sunday recognizes that all Catholics of the world are one community of faith. At Mass that Sunday, we recommit ourselves to our common vocation, through baptism, to be missionaries, through personal prayer and participation in the Eucharist, and by giving generously to the collection for the Society for the Propagation of the Faith.

In his World Mission Sunday message, Pope Francis is mindful of the witness of missionary saints and martyrs: “How many saints, how many men and women of faith, witness to the fact that this unlimited openness, this going forth in mercy, is indeed possible and realistic, for it is driven by love and its deepest meaning as gift, sacrifice and gratuitousness (cf. 2 Cor 5:14- 21)!”

In a world where so much divides us, World Mission Sunday rejoices in our unity as children of God, his missionaries! And it provides an opportunity to support the life-giving presence of the Church among the poor and marginalized in more than 1,111 mission dioceses.

In addition to the ways we express our generosity in prayer and financial resources through this annual collection we also support visiting priests from Africa who live in residence at St. Vincent Center and study at St. Ambrose University. This simple working relationship between two dioceses a world away has been in place for a number of years. Beginning with this year’s Mission Sunday collection, 25% of the funds collected will stay in the diocese to maintain this unique mission support program.

Grateful for your generosity, I ask for your full support, through prayer and sacrifice, on World Mission Sunday and throughout the year, as you are able.

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Cada octubre, la celebración del Domingo Mundial de las Misiones nos lleva al corazón de nuestra fe cristiana. Nos lleva a la misión, como explica el Papa Francisco al anunciar el tema de este año: “Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en Misión en el Mundo”. Celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones el fin de semana del 19 y 20 de octubre.

El Domingo Mundial de las Misiones reconoce que todos los católicos del mundo son una comunidad de fe. En la misa de ese domingo, nos comprometemos de nuevo con nuestra vocación común, a través del bautismo, para ser misioneros, a través de la oración personal y la participación en la Eucaristía, y dando generosamente a la colecta Anual para la Sociedad para la Propagación de la Fe.

En su mensaje del Domingo Mundial de las Misiones, el Papa Francisco es consciente del testimonio de los santos y matrices misioneros: “¡Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe nos dan testimonio, nos muestran que es posible y realizable esta apertura ilimitada, esta salida misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 5,14-21)!”

¡En un mundo donde tanto nos divide, el Domingo Mundial de las Misiones se regocija en nuestra unidad como hijos de Dios, sus misioneros! Y brinda la oportunidad de apoyar la presencia vital de la Iglesia entre los pobres y marginados en más de 1,111 diócesis misioneras.

Además de las formas en que expresamos nuestra generosidad en oración y recursos financieros a través de esta Colecta Anual, también apoyamos a los sacerdotes visitantes de África que viven en el Centro de San Vicente y que estudian en la Universidad San Ambrosio. Esta simple relación de trabajo, entre ambas diócesis que se encuentran tan lejanas, ha estado vigente durante varios años. A partir de la Colecta Anual en el Domingo Mundial de las Misiones de este año, el 25% de los fondos recaudados permanecerán en la diócesis para mantener este programa único de apoyo a la misión.

Agradecido por su generosidad, le pido su pleno apoyo, a través de la oración y el sacrificio, en el Domingo Mundial de las Misiones y durante todo el año, tanto como usted pueda.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Diocese of Davenport/Obispo de la diócesis de Davenport