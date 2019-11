Helping to change lives through CCHD

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Our diocese will soon take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD). Your support for this collection brings changes in the lives of people across the country and empowers those living in poverty to transform their communities into reflections of the Kingdom of God. In addition to making a national impact, we empower those living in poverty in our own diocese, because 25% of the funds we collect remain in the diocese.

For many people, a speeding ticket results in a bit of embarrassment, a fine or the inconvenience of appearing in court. But for those living in poverty, a speeding ticket can become a life-altering event. For example, in New Orleans, a man by the name of Donald lost his license years ago because he was caught speeding, could not pay the fine, and could not take off work to go to court. Contempt of court citations and unlicensed driving tickets quickly compounded the initial fine. Donald was losing hope that he could clear the backlog, get a better-paying job and support his growing family while living barely above the poverty level.

Thanks to your generosity to CCHD, the New Orleans Workers Center for Racial Justice (NOWCRJ) was able to provide Donald with the support he needed to change his situation. NOWCRJ had a clinic where Donald set up payment plans for his fines and got his license reinstated. Now Donald has a new job and has been able to save money to move into his own apartment. NOWCRJ is also working with the judicial system to reduce backlogs, expunge records and change how penalties are issued. With your contributions, our brothers and sisters across the country are breaking out of the cycle of poverty.

Your support for this collection makes a difference for people living in poverty across the United States. Please prayerfully consider how you can help CCHD this year. For more information about the collection and the people it supports, visit www.usccb.org/cchd/collection.

Thank you for collaborating with us to work with people on the margins.

Ayudando a cambiar las vidas a través del CCHD

Queridas Hermanas y Hermanos en Cristo,

Nuestra diócesis pronto comenzará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD). Su apoyo a esta colecta permite a las personas que viven en la pobreza transformar los lugares donde viven en reflejo del Reino de Dios. Además de tener un impacto nacional, nosotros empoderamos a los que viven en pobreza en nuestra diócesis, porque el 25% de los fondos que colectamos se quedan en la diócesis.

Para muchas personas, una multa por exceso de velocidad puede ser vergonzoso, la multa, la inconveniencia de tener que presentarse en corte. Pero para aquellos que viven en la pobreza, una multa por exceso de velocidad puede cambiar su vida. Por ejemplo, en New Orleans, un hombre llamado Donald perdió su licencia de conducir años atrás, después de ser multado por exceso de velocidad y no haber podido pagarla y no podía dejar su trabajo para ir a la corte. No asistir a las citas de la corte y no pagar la multa se agregaron a la primera multa. Donald estaba perdiendo la esperanza de poder eliminar todos esos archivos de multa, conseguir un trabajo con mejor sueldo y proveer para su familia, viviendo apenas con un salario a nivel de pobreza.

Gracias a su generosidad al CCDH, el Centro de Trabajadores de New Orleans para la Justicia Racial (NOWCRJ en sus siglas en inglés) pudo proveer a Donald el apoyo que necesitaba, para cambiar su situación. NOWCRJ tuvo una clínica donde Donald hizo planes de pago para sus multas y obtuvo de nuevo su licencia de manejo. Ahora, Donald tiene un nuevo trabajo y puede ahorrar dinero y mudarse a un apartamento. NOWCRJ está trabajando con el sistema judicial para reducir los atrasos, eliminar registros y cambiar la forma en que se emiten las sanciones. Con sus contribuciones, nuestros hermanos y hermanas en todo el país están saliendo de la pobreza.

Su apoyo en esta colecta hace la diferencia para personas viviendo en pobreza alrededor de los Estados Unidos. Por favor, en oración, considere cómo usted puede ayudar al CCHD este año. Para más información sobre la colecta y las personas que son ayudadas visite: www.usccb.org/cchd/collection.com

Gracias por colaborar con nosotros para trabajar con las personas en los margines.

Sincerely yours in Christ/Sinceramente suyo en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport