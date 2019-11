Support Catholics in military service

Dear Brothers and Sisters in Christ,

A collection for the Archdiocese for the Military Services, USA (AMS) will be taken up on Nov. 9-10. This special collection is conducted once every three years to support the AMS, which is the only arm of the church responsible for supplying priests to serve as chaplains in the U.S. military around the world.

The AMS was established by Pope Saint John Paul II in 1985 to provide the Catholic Church’s full range of programs, pastoral service and liturgical celebrations to Catholics in the U.S. Armed Forces. The mission of the archdiocese is to “serve those who serve,” specifically, those who serve in uniform on active duty or reserve, study to be officers in the U.S. Military Academies, receive treatment at many of the 153 VA Medical Centers throughout the 50 states, Puerto Rico and Guam, or work in civilian jobs for the federal government beyond U.S. borders, and their families. All told, 1.8 million American Catholics worldwide depend on the AMS and its bishops, chaplains, deacons, and lay leaders for their spiritual care.

In a message to the faithful, the Most Reverend Timothy Broglio, J.C.D., Archbishop for the Military Services, said:

I humbly ask you to contribute to the upcoming National Collection for the AMS.

No amount is too large or too small — just give as you are moved by the Holy Spirit.

Help me minister to those who put themselves in harm’s way to protect this great nation of ours. Your kind donation will, in essence, ensure support for the free exercise of the Catholic faith in the U.S. Armed Forces, in keeping with the liberties our Constitution guarantees; the very same freedoms our men and women in uniform risk their lives to defend.

Thank you for your generosity and prayerful support for the Archdiocese for the Military Services.

Apoyando a Católicos en Servicio Militar

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Del 9 al 10 de noviembre de 2019, se realizará una colecta para la Arquidiócesis para los Servicios Militares, EE. UU. (AMS). Esta colecta especial se realiza una vez cada tres años para apoyar a la AMS, que es el único brazo de la Iglesia, responsable de suministrar sacerdotes para servir como capellanes en el ejército estadounidense en todo el mundo.

El AMS fue establecido por el Papa San Juan Pablo II en 1985, para ofrecer una gama completa de programas, servicios pastorales y celebraciones litúrgicas de la Iglesia Católica a los católicos que se encuentran en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La misión de la Arquidiócesis es “servir a aquellos que sirven”, específicamente, aquellos que sirven en uniforme, ya sea en servicio activo o de reserva, atender a los que estudian para ser oficiales en las Academias Militares de los Estados Unidos, para servir a aquellos que reciben tratamiento en muchos de los 153 Centros Médicos para Veteranos en los cincuenta estados, Puerto Rico y Guam, o trabajan en empleos civiles para el gobierno federal, más allá de las fronteras estadounidenses y sus familias. En total, 1,8 millones de católicos estadounidenses en todo el mundo dependen de la AMS y sus obispos, capellanes, diáconos y líderes laicos para su cuidado espiritual.

En un mensaje a los fieles, Mons. Timothy P. Broglio, J.C.D., Arzobispo de los Servicios Militares, dijo:

Humildemente le pido que contribuya a la próxima Colecta Nacional para la AMS.

Ninguna cantidad es demasiado grande o demasiada pequeña, solo da como te mueve el Espíritu Santo. Ayúdame a servir a aquellos que se ponen en peligro para proteger a esta gran nación nuestra. Su amable donación, en esencia, garantizará el apoyo para el libro ejercicio de la fe católica en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de acuerdo con las libertades que garantiza nuestra Constitución; las mismas libertades que nuestros hombres y mujeres en uniforme arriesgan sus vidas para defender.

Gracias por su generosidad y su apoyo espiritual a la Arquidiócesis para los Servicios Militares.

Yours in Christ/Suyo en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport