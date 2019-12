Don’t miss the gift in front of you

Dear brothers and sisters in Christ,

When we think of Christmas, I’m betting that most of us like Luke’s story better than Matthew’s. Luke gives us singing angels and awe-struck shepherds, gentle animals and an idyllic holy family gathered around a manger. They are the actors in his Christmas play. All is calm, all is bright.

Matthew tells a much different story. Foreigners, the Magi, disturb the status quo. Those in power turn to violence to keep their privilege. The holy family flee for their lives. In Matthew’s Christmas play, the actors are the child victims of Herod’s genocide and the holy family refugees seeking asylum. The advent of the Messiah turns everything upside down.

Of course, the church gives us both stories, so we don’t have to choose. Each reveals something about Christ’s coming among us. The Messiah does come quietly, in the familiar. So we gather with family and friends, with our parish communities, and give thanks and praise.

Yet, that’s not the whole story. This Christmas, I’d like to invite all of us to ask ourselves: where do we fail to look for Christ today? If we turn our backs on those not like us, on those suffering on the margins, on refugees and immigrants, do we risk missing the Messiah in our midst? More than ever, that is where we need to be, not just for the sake of those in need, but for our own sake. Or we may miss the gift right in front of our eyes.

No olvide el regalo enfrente suyo

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Cuando pensamos en la Navidad, apuesto a que a la mayoría de nosotros, nos agrada más la historia de Lucas que la de Mateo. Lucas nos da ángeles cantantes y pastores asombrados, animales amables y un modelo imaginable de una familia santa, reunida alrededor de un pesebre. Son los actores en su obra de Navidad. Todo está en calma, todo es brillante.

Mateo cuenta una historia muy diferente. Los extranjeros, los magos que perturban las reglas establecidas de la sociedad. Los que están en poder recurren a la violencia para mantener su privilegio. La sagrada familia debe huir para salvar sus vidas. En la obra de Navidad de Mateo, los actores son los niños — víctimas del genocidio de Herodes y la huida de la Sagrada Familia buscando asilo. La venida del Mesías da vuelta a todo.

Por supuesto, la Iglesia nos da ambas historias, por lo que no tenemos que elegir. Cada una revela algo acerca de la venida de Cristo entre nosotros. El Mesías viene en silencio, en lo familiar. Entonces, nos reunimos con familiares y amigos, con nuestras comunidades parroquiales, damos gracias y elogios.

Sin embargo, esa no es toda la historia. Esta Navidad, me gustaría invitar a que nos preguntemos: ¿Dónde fallamos en buscar a Cristo hoy? Si le damos la espalda a los que no son como nosotros, a los que sufren al margen, a los refugiados e inmigrantes, ¿corremos el riesgo de perder al Mesías en nuestro medio? Hoy más que nunca, allí es donde debemos estar, no solo por el bien de los necesitados, sino por nuestro propio bien. No vaya a ser, que perdamos el regalo que justo está delante de nuestros ojos.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport