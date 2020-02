Cathedral is our diocesan home

Dear Brothers and Sisters in Christ,

In the Davenport Diocese, the second weekend in February has been designated Cathedral Sunday. This year’s celebration is Feb. 8-9.

Each of us worships in our own parish, but we also are members of Sacred Heart Cathedral. It is our diocesan home. Many liturgies and activities at the core of our faith take place at the cathedral. A cathedral is the principal church of a diocese. It takes its name from the bishop’s chair (cathedra in Latin).

It is a blessing that we have such a beautiful cathedral in the Diocese of Davenport. I invite and encourage you to visit the cathedral for a special diocesan liturgy or for a regular Sunday Mass.

Please prayerfully consider a gift and know that your financial support will touch the lives of thousands in our diocese now and for many generations to come. Thank you for supporting our cathedral through your prayers and contributions.

La Catedral es nuestra casa diocesana

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

En la Diócesis de Davenport, el Segundo fin de semana de febrero ha sido designado como Domingo de la Catedral. Este año la celebración será el 8-9 de febrero.

Cada uno de nosotros realiza sus celebraciones litúrgicas en la parroquia, pero nosotros también somos miembro de la Catedral del Sagrado Corazón. Es nuestro hogar diocesano. Muchas liturgias y actividades en el centro de nuestra fe, tienen lugar en la Catedral. Una catedral es la iglesia principal de una diócesis. Lleva este nombre en razón a la silla del obispo que es llamada cathedra en latín.

Es una bendición que tengamos una hermosa catedral en la diócesis de Davenport. Le invito y le exhorto a visitar la Catedral para una liturgia diocesana especial o para una misa regular el domingo.

Por favor, considere en oración hacer una donación y sepa que su contribución económica tocará la vida de miles en nuestra diócesis ahora y por muchas más generaciones en el futuro. Le agradezco por apoyar a nuestra Catedral a través de sus oraciones y contribuciones.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport