Support mission churches / Apoyando iglesias misioneras

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The 2020 Catholic Home Missions Appeal, Strengthening the Church at Home, provides a unique opportunity for Americans to assist struggling Catholic communities in the United States. Many Catholics in the U.S. are unaware of how many dioceses and eparchies are struggling, often right next door.

One of these is the Byzantine (Ruthenian) Catholic Eparchy of Parma. From the cities of Ohio and Michigan in the east to the prairies of Nebraska and Kansas in the west, this eparchy encompasses a vast and diverse territory of 12 Midwestern states. In the Diocese of Davenport, the Byzantine Divine Liturgy is celebrated on the 2nd and 4th Sundays of the month at St. Wenceslaus Catholic Church, Iowa City.

Founded in 1969 to serve the needs of Slavic immigrant families, the eparchy currently ministers to more than 5,200 Catholics in 28 parishes and 6 missions. One of the most effective ways the eparchy fosters unity among this widely dispersed flock is through its Horizons newspaper, published every three weeks.

Your generosity to the Catholic Home Missions Appeal has helped the eparchy improve its outreach through the development of a smartphone/tablet app that includes Horizons news stories and daily liturgical readings. In addition, the eparchy established Horizons Press in 2017 to publish prayer resources for underserved Byzantine Catholics. These resources allow the faithful not only to grow in their own personal holiness but also to share their faith more easily with their neighbors.

Your support of this appeal April 25-26 makes a difference in the lives of our brothers and sisters right here in our diocese. Please prayerfully consider how you can support the appeal this year. To learn more about the appeal and those who benefit from it, visit www.usccb.org/home-missions.

Thank you for strengthening the Church at home.

Apoyando iglesias misioneras

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Campaña Católica para las Misiones en Casa 2020, “Fortaleciendo la Iglesia Local”, ofrece una oportunidad singular para los católicos americanos de ayudar a las comunidades católicas con dificultades económicas en los Estados Unidos. Muchos católicos en los EE.UU. no son conscientes de la cantidad de diócesis y eparquías, que tienen dificultades y que a menudo están muy cerca de nosotros.

Una de estas es la Eparquía de Parma, pertenenciente a la Iglesia Católica Bizantina Rutena en los Estados Unidos. De las ciudades de Ohio y Michigan en el Este a las praderas de Nebraska y Kansas en el Oeste, esta Eparquía comprende un vasto y diverso territorio de los 12 estados del Medio oeste. En la Diócesis de Davenport, la Liturgia Divina Bizantina es celebrada el segundo y cuarto domingo del mes en la parroquia de San Wenceslao en Iowa City.

Esta eparquía se fundó en 1969 para servir las necesidades de las familias inmigrantes eslovacas y, ahora, atiende a 5,200 católicos en 28 parroquias y 6 misiones. Una de las formas más efectivas en la que la eparquía fomenta la unidad en este rebaño, que es ampliamente disperso, se hace a través de su periódico Horizons (Horizonte), que se publica cada tres semanas.

Su generosidad con la Campaña Católica para las Misiones en Casa ha ayudado a la eparquía a mejorar su alcance a través del desarrollo de una aplicación para teléfonos inteligentes/tablets, que incluyen noticias del periódico Horizonts y lecturas litúrgicas diarias. Además, la eparquía estableció Horizons Press en el 2017, para publicar recursos de oración para los católicos bizantinos desatentados. Estos recursos permiten a los fieles no solo crecer en su propia santidad personal, sino también compartir su fe más fácilmente con sus prójimos.

Su apoyo a esta Campaña hace la diferencia en la vida de nuestros hermanos y hermanas, aquí en nuestra diócesis. Por favor, en oración considere cómo puede apoyar a la Campaña este año. La colecta se realizará este 25 y 26 de abril. Para obtener más información sobre esta Campaña y quienes se benefician de ella, visite www.usccb.org/home-missions.

¡Gracias por fortalecer la Iglesia en casa!

Sincerely yours in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport