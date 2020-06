Spreading the Good News/Extendiendo las Buenas Nuevas

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Catholic Communication Campaign (CCC) provides funding support for spreading the Good News of Jesus Christ in our communities, our diocese and throughout the world.

In 1972, Jesuits in Vietnam founded the Dac Lo TV station to broadcast historical documentaries, public education, children’s shows, and other programming. But the project was suppressed under the Communist regime after the Vietnam War. Now, Vietnamese Jesuits are once again producing videos, Catholic books, an audio prayer app in Vietnamese and other media to help build faith and serve both Catholics and nonbelievers with support from the CCC. It is only through your generosity that this project, and others like it, can spread the Good News of the Gospel.

Half of your donations to the CCC collection remain in our diocese to support our local communication efforts.

The COVID pandemic has caused significant challenges to all of us. Meeting in-person has been drastically reduced for safety concerns. We now rely on additional modes of communicating with each other, including the video conferencing of meetings and formation opportunities, livestreaming liturgies and events, and communicating my personal messages to you through podcasts and video recordings.

Funding from the campaign provides for the ongoing development of the diocesan website www.davenportdiocese.org. It also funds our use of monthly newsletters and social networks, such as Facebook, Twitter and YouTube, to share information within and outside the diocese.

For more information on the Catholic Communication Campaign and the projects funded by the collection, please visit www.usccb.org/ccc. Your generous contribution on June 13-14 will help people in our diocese, our country and our world to better know the love of God and the church.

Extendiendo las Buenas Nuevas

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Campaña Católica de las Comunicaciones (CCC) apoya en todo el mundo a difundir la Buena Nueva en nuestras comunidades, nuestra diócesis y en todo el mundo.

En 1972, los jesuitas en Vietnam fundaron la estación de TV Dac Lo para trasmitir documentales históricos, educación pública, espectáculos para los niños y otros programas. Pero el proyecto fue suprimido bajo el régimen comunista después de la guerra. Ahora, los vietnamitas jesuitas están nuevamente produciendo videos, libros católicos, una aplicación de audio para orar y otros medios para ayudar a construir la fe y el servicio tanto a los católicos y no creyentes con el apoyo del CCC. Es gracias a su generosidad que este proyecto y otro igual a este, pueden esparcir las Buenas Nuevas del Evangelio.

La mitad de los ingresos de la colecta del CCC permanecerán en nuestra diócesis para apoyar nuestros esfuerzos locales de comunicación.

La pandemia de COVID-19 ha causado desafíos importantes para todos nosotros. Reunirse en persona se ha reducido drásticamente por cuestiones de seguridad. Ahora, confiamos en modos adicionales de comunicación entre nosotros, incluida la videoconferencia de reuniones y oportunidades de formación, transmisión de liturgias y eventos en vivo, y la comunicación de mis mensajes personales a través de podcasts y grabaciones de video.

Los fondos de esta Colecta proveen el desarrollo continuo de la página web diocesana wwww.davenportdiocese.org. También los fondos son usados en las redes sociales que incluyen Facebook, Twitter y YoutTube, para compartir la información dentro y fuera de nuestra diócesis.

Para mayor información sobre el CCC y los proyectos fundados por esta Colecta, por favor, visite http://www.usccb.org/ccc/. Su generosa contribución para la Campaña Católica de las Comunicaciones el fin de semana del 13 y 14 de junio, ayudará a que las personas en nuestra diócesis, nuestro país y nuestro mundo conozcan un poco mejor el amor de Dios y de la Iglesia.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,