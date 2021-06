Help spread the Good News/Ayúdanos a difundir las Buenas Nuevas

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Catholic Communication Campaign (CCC) provides funding for spreading the Good News of Jesus Christ in our communities, our diocese and throughout the world.

American activist and Catholic Worker Movement founder, Dorothy Da,y lived her Catholic faith in an intentional way that still inspires the work of those who speak out on behalf of those who are poor and marginalized. Her life of Christian virtue led to her being declared “Venerable” by the Church, putting her on the path to beatification.

The documentary film, “Revolution of the Heart: The Dorothy Day Story,” looks into her life as a journalist, peace activist and Catholic, whose Catholic Worker Houses show hospitality to the poorest and most vulnerable in our midst. Assistance from the CCC helped this production became a reality, with broadcasts on public television and screenings in venues around the country. When you support the CCC, you bring stories of the Catholic faith in action, like the story of Dorothy Day, to the wider world.

Half of your donations to the CCC collection remain in our diocese to support our local communication efforts.

The COVID pandemic has caused significant challenges to all of us. We have come to rely on additional modes of communicating with each other, including the video conferencing of meetings and formation opportunities, livestreaming liturgies and events, and communicating my personal messages to you through podcasts and video recordings. While in-person interactions are opening up thanks to vaccinations, we can still utilize these modes of communication on occasion to reduce travel time and cost.

Funding from the campaign provides for the ongoing development of the diocesan website, www.davenportdiocese.org. It also funds our use of monthly newsletters and social networks, such as Facebook, Twitter and YouTube, to share information within and outside the diocese.

For more information on the Catholic Communication Campaign and the projects funded by the collection, please visit www.usccb.org/ccc. Your generous contribution on the weekend of June 12-13 will help people in our diocese, our country and our world to better know the love of God and the Church.

Ayúdanos a difundir las Buenas Nuevas

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Campaña Católica de las Comunicaciones (CCC) apoya económicamente a difundir la Buena Nueva en nuestras comunidades, nuestra diócesis y en todo el mundo.

La activista estadounidense y fundadora del Movimiento de Trabajadores Católicos, Dorothy Day vivió su fe católica de una manera intencional, que todavía inspira el trabajo de aquellos que hablan en nombre de los pobres y marginados. Su vida de virtud cristiana la llevó a ser declarada “Venerable” por la Iglesia, poniéndola en el camino de la beatificación.

El documental Revolución del Corazón: La Historia de Dorothy Day (Revolution of the Heart: The Dorothy Day Story), analiza su vida como periodista, activista por la paz y católica, cuyas Casas de Trabajadores Católicos, muestran hospitalidad a los más pobres y vulnerables entre nosotros. El apoyo financiero de la CCC ayudó a que esta producción se hiciera realidad, con transmisiones en televisión pública y proyecciones en lugares de todo el país. Cuando usted apoya al CCC, lleva historias de la fe católica en acción, como la historia de Dorothy Day, al mundo en general.

La mitad de sus donaciones a la colecta CCC permanecen en nuestra diócesis para apoyar nuestros esfuerzos de comunicación local.

La pandemia COVID-19 nos ha ocasionado desafíos importantes a todos. Estamos ahora dependiendo de modos adicionales de comunicación entre nosotros, incluyendo video conferencias, reuniones virtuales y oportunidades de formación, la transmisión en vivo de liturgias y eventos, y la comunicación de mis mensajes personales a través de podcasts y grabaciones de video. Si bien las reuniones presenciales se están abriendo gracias a las vacunas, todavía podemos utilizar estos modos de comunicación en ocasiones para reducir el tiempo y los gastos que ocasionan los viajes.

Esta Campaña ofrece los recursos para mantener y desarrollar el sitio web diocesano, www.davenportdiocese.org. También financia nuestros boletines informativos mensuales y el de las redes sociales, como Facebook, Twitter y YouTube, para compartir información dentro y fuera de la diócesis.

Para obtener más información sobre la Campaña Católica de las Comunicaciones (CCC) y los proyectos financiados por esta colecta, visite www.usccb.org/ccc. Su generosa contribución el fin de semana del 12 al 13 de junio ayudará a las personas de nuestra diócesis, nuestro país y nuestro mundo, a conocer mejor el amor de Dios y de la Iglesia.

Sincerely in Christ/Sinceramente en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport