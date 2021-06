Peter’s Pence supports charitable works | El Óbolo de San Pedro ayuda las obras de caridad del Papa

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Peter’s Pence Collection allows participants to support the universal Church and help the Holy Father as he shows mercy to the neediest people around the world, in recognition of the common humanity shared by peoples of all ethnicities and religious backgrounds.

In this spirit of mercy, Pope Francis helped the people of Iran when they suffered death and catastrophic damage from floods in March and April 2019. More than 10 million people suffered property damage, and the city of Ahwaz and numerous villages were evacuated. Two million people required immediate assistance. Pope Francis donated $118,958 to direct relief efforts coordinated by the Iranian Red Crescent Society, in which Caritas Iran also participated.

By participating in the Peter’s Pence Collection the weekend of June 26-27, you join the Holy Father’s efforts to show mercy to all in two ways: you support the ongoing activities of the Holy See, and you contribute to the charitable works of the Holy Father on behalf of those who are most in need. Our Catholic tradition calls us to provide for the material needs of the Church, and the Peter’s Pence Collection is one of the opportunities we have to do so. When we answer the call, we build up the Church so that it will continue to minister to all for generations to come.

For more information, please visit www.peterspence.va/en.html.

Please prayerfully consider supporting this year’s collection as an act of mercy and charity. Join our brothers and sisters in faith from around the globe to help Pope Francis in his ministry to the Universal Church and in reaching out to the most marginalized in our world.

Thank you, and may God bless you abundantly.

El Óbolo de San Pedro ayuda las obras de caridad del Papa

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

La Colecta del Óbolo de San Pedro permite a los fieles apoyar a la Iglesia Universal y ayudar al Santo Padre a mostrar misericordia a las personas más necesitadas del mundo entero, en reconocimiento de la humanidad común, que comparten los pueblos de todas las etnias y orígenes religiosos.

En este espíritu de misericordia, el Papa Francisco ayudó al pueblo de Irán cuando sufrió muerte y daños catastróficos por las inundaciones en marzo y abril de 2019. Más de 10 millones de personas sufrieron daños materiales y la ciudad de Ahvaz y numerosos pueblos fueron evacuados. Dos millones de personas necesitaron asistencia inmediata. El Papa Francisco donó 118.958 dólares a los esfuerzos de ayuda directa coordinados por la Sociedad de la Media Luna Roja de Irán, en los que también participó Cáritas Irán.

Al participar en la Colecta del Óbolo de San Pedro el fin de semana del 26 y 27 de junio, usted se une a los esfuerzos del Santo Padre para mostrar misericordia a todos de dos maneras: Apoyando las actividades en curso de la Santa Sede y contribuyendo a las obras de caridad del Santo Padre en nombre de los más necesitados. Nuestra tradición católica nos llama a cubrir las necesidades materiales de la Iglesia y la Colecta del Óbolo de San Pedro es una de las oportunidades que tenemos para hacerlo. Al responder a esta llamada, edificamos la Iglesia para que siga ejerciendo su ministerio con todos durante las generaciones venideras.

Para más información, visite www.peterspence.va/en.html.

Por favor, considere apoyar la colecta de este año, con espíritu de oración y como un acto de misericordia y caridad. Únase a nuestros hermanos y hermanas en la fe de todo el mundo, para ayudar al Papa Francisco en su ministerio a la Iglesia Universal y para llegar a los más marginados de nuestro mundo.

¡Gracia, y que Dios los colme de bendiciones!

Sincerely yours in Christ,/Sinceramente suyo en Cristo,

Most Rev. Thomas R. Zinkula/Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport/Obispo de Davenport