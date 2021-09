Support Catholic University | Apoye la Universidad Católica de América

Dear Friends in Christ,

I write to you today to ask that you consider a gift to the upcoming collection in support of The Catholic University of America (CUA), which is located in the heart of our nation’s capital. Founded by a pontifical charter in 1887 as the research university of the Church in the United States, the university has long served the Church and nation.

Throughout the COVID-19 pandemic, the CUA community has been working tirelessly on behalf of its more than 6,000 students to navigate the extraordinary challenges presented by the unprecedented public health crisis. Through its 12 schools, 32 research facilities and more than 180 academic programs, the university is doing its best to support its students and faculty while also maintaining the highest quality of Catholic education.

Our gifts to the CUA, the only national collection taken for higher education in our country, will not only support students in this crucial time but also help the university better serve dioceses and parishes through innovative research initiatives and training programs, such as ­The Catholic Project. This project seeks to help heal the breach of trust many have experienced as a result of the sex abuse crisis in the Church. It offers an online Child Protection Certificate Program, a Master’s program in Ecclesial Administration and Management, and a credentialing program that prepares recent graduates to serve as campus ministers.

I encourage you to make a contribution to the mission of the Catholic University of America. With prayers and gratitude I remain,

Sincerely in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Apoye la Universidad Católica de América

Queridos amigos en Cristo,

Les escribo hoy para pedirles que consideren una ofrenda para la próxima colecta en apoyo a la Universidad Católica de América (CUA), que se encuentra en el corazón de la capital de nuestra nación. Fue fundada por una carta pontificia en 1887, como la universidad de investigación de la Iglesia en los Estados Unidos. Durante todo este tiempo, la universidad ha servido a la Iglesia y a la nación.

A lo largo de la pandemia del COVID-19, la comunidad de CUA ha estado trabajando incansablemente en nombre de sus más de 6,000 estudiantes; para sobrellevar los desafíos extraordinarios, sin precedentes, presentados por la crisis de salud pública. A través de sus 12 escuelas, 32 instalaciones de investigación y más de 180 programas académicos, la universidad está haciendo todo lo posible para apoyar a sus estudiantes y profesores, al mismo tiempo que mantiene la más alta calidad de educación católica.

Nuestras donaciones a la CUA, la única colecta nacional hecha para la educación superior en nuestro país, no solo apoyarán a los estudiantes en este momento crucial, sino que también ayudarán a la universidad a servir mejor a las diócesis y parroquias a través de iniciativas de investigación innovadoras y programas de capacitación, como ¬El Proyecto Católico. Este proyecto busca ayudar a sanar el abuso de confianza, que muchos han experimentado como resultado de la crisis de abuso sexual en la Iglesia. Ofrece un Programa de Certificado de Protección Infantil en línea, un programa de Maestría en Administración y Gestión Eclesial y un programa de acreditación que prepara a los recién graduados para servir como ministros de campus universitarios.

Los animo a hacer una contribución a la misión de la Universidad Católica de América. Con oraciones y gratitud me quedo de ustedes a su servicio,

Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport