Empower those living in poverty / Empoderar a quienes viven en la pobreza

Dear Brothers and Sisters in Christ,

The Diocese of Davenport will take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD) on Nov. 20-21. Our support of this collection brings change to communities across the country and empowers those living in poverty to transform the places in which they live. In addition to making an impact nationally, those living in poverty in our own diocese are assisted through the 25% share of our collection that stays here.

I recently traveled to El Paso, Texas, with members of our diocesan deacon formation class for a border immersion experience. One of the places we visited was La Mujer Obrera, a national CCHD-funded organization, which was formed many years ago to assist displaced workers from the garment district in El Paso. Since then, it has added a café that provides traditional Mexican cuisine to the public; a job and food employment training center; a daycare and learning center that serves children who come from primarily low-income families; and funding for a program that trains low-income women workers to serve as advocates for themselves and their communities on the border.

Furthermore, our contributions secured funding for a CCHD intern in our diocese. Allie Lauer, a St. Ambrose University student, is helping the diocese and her university learn about the important mission of the CCHD, which is to assist those living in poverty to seek social and economic justice. (http://www.catholicmessenger.net/2021/11/a-new-approach-to-cchd-internship/)

Please prayerfully consider assisting CCHD this year by contributing generously to this collection. If you would like more information about it and the people it supports, visit www.usccb.org/cchd.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Empoderar a quienes viven en la pobreza

Queridas Hermanas y Hermanos en Cristo,

Nuestra diócesis pronto comenzará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) el 20 y 21 de noviembre. Su apoyo a esta colecta permitirá que las personas que viven en la pobreza transformen los lugares donde viven en reflejo del Reino de Dios. Además de tener un impacto nacional, nosotros empoderamos a los que viven en pobreza en nuestra diócesis, porque el 25% de los fondos que colectemos se quedan aquí.

Recientemente viajé a El Paso, Texas, con participantes de nuestro programa de formación diaconal para tener una experiencia de inmersión en la fronteriza. Uno de los lugares que visitamos fue el centro de “La Mujer Obrera”, una organización nacional financiada por la CCHD, que se formó hace muchos años para ayudar a los trabajadores desplazados del distrito en El Paso. Desde entonces, ha agregado café, que brinda al público la cocina tradicional mexicana; un centro de formación laboral y alimentaria; una guardería y un centro de aprendizaje que atiende a niños, que provienen principalmente de familias de bajos ingresos; y financiamiento para un programa que capacita a las trabajadoras de bajos ingresos; para que actúen como defensoras de sí mismas y de sus comunidades en la frontera.

Además, nuestras contribuciones aseguraron fondos para un pasante del CCHD en nuestra diócesis. Allie Lauer, estudiante de la Universidad San Ambrosio, está ayudando a la diócesis y a la universidad, a conocer la importancia de la misión del CCHD, la cual es asistir aquellos que viven en la pobreza a buscar la justicia social y económica. (http://www.catholicmessenger.net/2021/11/a-new-approach-to-cchd-internship/)

Por favor, considere en oración, apoyar generosamente la campaña del CCHD este año. Si usted desea más información sobre esto y sobre las personas que apoya, por favor, visite: www.usccb.org/cchd.

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport