Deacon formation inquiry sessions cancelled – Jan. 16, 2022

Deacon formation inquiry sessions cancelled

The Deacon Formation Program Inquiry Session scheduled for Jan. 16 has been cancelled due to COVID-19. The session will be rescheduled for a later time.

Please see the Diocese of Davenport website for more information: https://www.davenportdiocese.org/class-ix

Sesiones de investigación

deformación de diáconos canceladas

La sesión de investigación del programa de formación de diáconos programada para el 16 de enero ha sido cancelada debido a COVID. La sesión se reprogramará para más adelante.

Por favor visite nuestro sitio web para más información: https://www.davenportdiocese.org/class-ix