Dignity for all human life

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Each October during Respect Life Month, the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB) launches a new cycle of the Respect Life Program — a year-round, nationwide effort to help Catholics understand, value and cultivate respect for human life.

Since there has been much national attention given to the dignity of human life this year, Respect Life Month has taken on added meaning. Our concern for life is not to be captured in merely one month. Rather, the theme, Respect Life — Called to Serve Moms in Need, is one we can and should put into action throughout the year. It is important that people of God share this joyful supportive message with moms in need: We are with you; you are not alone.

Please take a moment to consider how you can implement this year’s theme in your own life and ministry in collaboration with others. Our Social Action Office has a small supply of print materials provided by the USCCB, and additional information can be found at respectlife.org. These resources can be used for prayer and reflection in our parishes, schools and homes. They also can be shared via parish bulletin announcements and social media posts.

With gratitude for your concern about and action taken on life issues, I am

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Dignidad para toda vida humana

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

En el mes de octubre dedicado al Respeto a la Vida, la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. lanza un nuevo ciclo del programa Respeto a la Vida, un esfuerzo nacional durante todo el año para ayudar a los católicos a comprender, valorar y ayudar a cultivar el respeto por la vida humana.

Puesto que este año se ha prestado mucha atención nacional a la dignidad de la vida humana, el Mes de Respeto a la Vida ha adquirido un significado adicional. Nuestra preocupación por la vida no debe ser capturada en solo un mes. Más bien, el tema, Respeto a la vida: llamados a servir a las madres necesitadas, es uno que podemos y debemos poner en práctica durante todo el año. Es importante que el pueblo de Dios comparta este alegre mensaje de apoyo con las mamás necesitadas: Nosotros estamos contigo; usted no está sola.

Por favor, tome un momento de su tiempo para considerar cómo puede poner en práctica el tema de este año en su propia vida y su ministerio en colaboración con otros. Nuestra Oficina de Acción Social tiene una cantidad pequeña de material impreso proporcionado por la conferencia de obispos, también puede encontrar información adicional en www.usccb.org/respect life. Estos recursos pueden ser usados para orar y reflexionar en nuestras parroquias, escuelas y hogares. Estos recursos también pueden ser compartidos a través de los anuncios de los boletines parroquiales y de los medios sociales.

Con gratitud por su preocupación y acción a favor de la vida, yo soy

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport