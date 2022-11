Help those on the margins / Ayudar a los marginados

Dear Brothers and Sisters in Christ,

Our diocese will soon take up the national collection for the Catholic Campaign for Human Development (CCHD). Your support for this collection brings change to communities across the country and empowers those living in poverty to transform the places they live into reflections of the Kingdom of God. In addition to making an impact nationally, those most in need in our own diocese are empowered through the 25% share of our collection that stays here.

The Diocese of Davenport has a long history of involvement with the Catholic Campaign for Human Development. It goes back to the mid-1970s when Msgr. Marvin Mottet was the national director of what was then known as the Campaign for Human Development. His model of the Two Feet of Social Action provided a context for the national commitment of helping those living and working in poverty achieve economic justice.

Over the years, CCHD has funded several community organizations in our diocese that have worked at the margins of society to help people in need achieve justice. These groups helped workers who were victims of wage theft; a community establish first a drug court and then a mental health court; and most recently during the pandemic, essential and excluded workers organize to receive relief aid.

This year Father Guillermo Treviño, Jr. is CCHD’s 2022 Cardinal Bernardin New Leadership Award winner. As a Catholic priest serving those in agriculture and meatpacking industries, Father Treviño not only provides spiritual relief to parishioners hard-hit by the COVID-19 pandemic, but also helps them find their own voice, identify issues impacting their lives, and take action to address them, including by contacting the government and decision-makers. Father Treviño sees his role as empowering lay people to become leaders in both the parish and the community as an expression of their dignity as children of God.

Please prayerfully consider how you are able to support CCHD this year. If you would like more information about the collection and the people it supports, visit www.usccb.org/cchd.

Thank you for assisting in the Church’s work on the peripheries.

Sincerely yours in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Ayudar a los marginados

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo:

Pronto nuestra diócesis realizará la colecta nacional para la Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD). Su apoyo a esta colecta trae cambios a las comunidades de todo el país y empodera a quienes viven en la pobreza; para transformar los lugares en los que viven en reflejos del Reino de Dios. Además de tener un impacto a nivel nacional, los más necesitados en nuestra propia diócesis son empoderados a través del 25 % de nuestra colecta que se queda en nuestra diócesis.

La Diócesis de Davenport tiene una larga historia de participación en la Campaña Católica para el Desarrollo Humano. Esta se remonta a mediados de la década de 1970, cuando Mons. Marvin Mottet era el director nacional de lo que entonces se conocía como la Campaña para el Desarrollo Humano. Su modelo de los Dos Pies de la Acción Social, proporcionó un contexto para el compromiso nacional de ayudar a quienes viven y trabajan en la pobreza, a lograr la justicia económica.

A lo largo de los años, CCHD ha financiado varias organizaciones comunitarias en nuestra diócesis, que han trabajado en los márgenes de la sociedad; para ayudar a las personas necesitadas a lograr justicia. Estos grupos ayudaron a los trabajadores, que fueron víctimas del robo de salarios; una comunidad establece primero un tribunal de drogas y luego un tribunal de salud mental; y más recientemente, durante la pandemia, los trabajadores esenciales y excluidos se organizan para recibir ayuda humanitaria.

Este año, padre Guillermo Treviño, Jr. es el ganador del Premio Cardenal Bernardin al Nuevo Liderazgo 2022 de CCHD. Como sacerdote católico al servicio de las personas que trabajan en las industrias agrícolas y empacadoras de carne, el padre Treviño no solo brinda alivio espiritual a los feligreses gravemente afectados por la pandemia de COVID-19, sino que también los ayuda a encontrar su propia voz, identificar problemas que afectan sus vidas y tomar medidas para abordarlos, incluso poniéndose en contacto con el gobierno y los responsables de la toma de decisiones. Padre Treviño descubre que su rol es empoderar a los laicos para que se conviertan en líderes tanto en la parroquia como en la comunidad, como una expresión de su dignidad como hijos de Dios.

Por favor considere en sus oraciones cómo puede ayudar al CCHD este año. Si desea obtener más información sobre la colecta y las personas a las que apoya, visite www.usccb.org/cchd/collection.

¡Gracias por apoyar el trabajo de la Iglesia en las periferias!

Sinceramente suyo en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport