Serving those who serve / Servir a los que sirven

Dear Brothers and Sisters in Christ,

I am writing to ask for your prayerful support of the Archdiocese for the Military Services, USA (AMS), as part of our diocesan participation in the 2022 Triennial National Collection.

The AMS was established by Saint John Paul II in 1985 to provide the Catholic Church’s full range of pastoral ministries to those in the United States Armed Forces. The mission of the Archdiocese is, “Serving Those Who Serve,” by providing the same pastoral care and services as any other Catholic diocese to Catholics (and their families) serving in the U.S. Armed Forces; enrolled in U.S. Military Academies; undergoing treatment at any of the 153 Department of Veterans Affairs’ Medical Centers in the U.S., Puerto Rico and Guam; and working in civilian jobs for the federal government beyond U.S. borders.

While the salaries and retirement benefits of military chaplains are paid by the government, the AMS receives no funding from the military or the government in support of programs and services vital to its mission and ministry, including Vocations, Evangelization and Catechesis, Sacramental Records, Tribunal and Veterans Affairs.

Unlike a conventional diocese, the AMS has no parishes or parish registries. Since the AMS has no weekly collection, it relies solely on the generosity of private donations to support its aforementioned programs and services.

Your support of the 2022 Triennial National Collection for the AMS will bring the Gospel, the sacraments and other forms of spiritual support to men and women, including parishioners and families from our diocese, who serve our country and defend our freedoms. Thank you, in advance, for your generosity.

With gratitude and prayerful best wishes, I am, Faithfully in Christ,

Most Rev. Thomas R. Zinkula

Bishop of Davenport

Servir a los que sirven

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Les escribo para pedirles su fiel apoyo a la Arquidiócesis para los Servicios Militares, EE. UU. (AMS), como parte de nuestra participación diocesana en la Colecta Nacional Trienal (que se hace cada tres años) de 2022.

La AMS fue establecida por San Juan Pablo II en 1985; para proporcionar la gama completa de ministerios pastorales de la Iglesia Católica a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La misión de la Arquidiócesis es “Servir a los que sirven”, brindando el mismo cuidado y servicios pastorales que cualquier otra diócesis católica a los católicos (y sus familias), que sirven en las Fuerzas Armadas de los EE. UU.; inscrito en las Academias Militares de EE. UU.; recibiendo tratamiento en cualquiera de los 153 Centros Médicos del Departamento de Asuntos de Veteranos en los EE. UU., Puerto Rico y Guam; y realizar trabajos civiles, para el gobierno federal más allá de las fronteras de EE. UU.

Si bien el gobierno paga los salarios y los beneficios de jubilación de los capellanes militares, la AMS no recibe fondos de las fuerzas armadas ni del gobierno para apoyar programas y servicios vitales; para su misión y ministerio, incluidas las vocaciones, la evangelización y la catequesis, los registros sacramentales, los tribunales y Asuntos de Veteranos.

A diferencia de una diócesis convencional, la AMS no tiene parroquias ni registros parroquiales. Dado que la AMS no tiene una colecta semanal, depende únicamente de la generosidad de las donaciones privadas para apoyar los programas y servicios antes mencionados.

Su apoyo a la Colecta Nacional Trienal 2022 para la AMS traerá el Evangelio, los sacramentos y otras formas de apoyo espiritual a hombres y mujeres, incluidos feligreses y familias de nuestra diócesis, que sirven a nuestro país y defienden nuestras libertades. ¡Gracias de antemano por su generosidad!

Con gratitud y mis mejores deseos en oración, suyo, Sinceramente en Cristo,

Rev. Mons. Thomas R. Zinkula

Obispo de Davenport